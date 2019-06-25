Потерявшихся после эвакуации из Арыси детей размещают в школе села Тореарык

Арысь. 24 июня. Kazakhstan Today - Потерявшихся после эвакуации из Арыси детей размещают в школе имени Таукехана села Тореарык, передает Kazakhstan Today.

В средней школе имени Таукехана села Тореарык Ордабасинского района собираются потерявшиеся после эвакуации дети. Их фотографии будут размещены на официальной странице акимата Туркестанской области", - написал в Facebook советник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.

Вместе с тем в пресс-службе МВД Казахстана сообщили, что органы внутренних дел изучают информацию о пропавших детях, размещаемую в соцсетях.

Принимаются все меры по установлению местонахождения эвакуированных с места происшествия. Министерство внутренних дел призывает не поддаваться панике и доверять проверенной информации из официальных источников", - отметили в ведомстве.

Департаментом по чрезвычайным ситуациям Шымкента открыта "Горячая линия", где круглосуточно можно получить любую информацию. Номер телефона горячей линии 8 (7252) 44-94-72.





Сегодня в Арыси произошел взрыв на территории воинской части. Руководством Минобороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Силами личного состава ВС организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий. Министр обороны РК генерал-майор Н. Ермекбаев также прибыл на место происшествия.

По последним данным, за медпомощью обратился 31 человек. Ранее сообщалось о 19 пострадавших. Пятеро из них - дети, один из взрослых - военный.

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