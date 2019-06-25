Шымкент. 24 июня. Kazakhstan Today -Региональный портал otyrar.kz опубликовал список эвакуированных из Арыси детей и их местонахождение, передает Kazakhstan Today.

Детей из детского сада "Алтын Тумар" поместили в школу №87 города Шымкента: микрорайон Самал-3, улица Аргынбекова, 20-23А. Если вы уже нашли детей в этом списке, позвоните по телефону 8/7252/ 44-94-72.

1. Абдиз Гульзат

2. Ермек Баклулет - ушел

3. Омірхан Гулім

4. Омірхан Нурым

5. Биімбай Маржан

6. Досболат Медет

7. Мейржанкызы Нурикамал

8. Отеген Омар

9. Ахметова Халима

10. Не знает имя

11. Не знает имя

12. Не знает имени

В шымкентской школе №55 есть дети (микрорайон Турлан, улица Школьный, телефоны: 53-39-16,53-36-29). Если вы уже определили детей в этом списке, позвоните по телефону 8/7252/ 44-94-72.

1. Оспанов Тасболат

2. Тасболат Балауса

3. Тасболат Аида

4. Бердікулова Болат

5. Бердікулова Сырсауле

6. Куралбек Куанышбек

7. Куралбек Берік

8. Жайдакбаев Нурдаулет

9. Асан, Дана, Бурболат, Айдар, Нургиса, Гулсезім, Садыков Саулет

10. Апжаппар Нурбала

11. Апжаппар Нурлыбай

12. Абдікадір Ізбасар

13. Алінбеков

14. Жанайева Жадыра

15. Данилова Ольга

16. Данилова

17. Дауренов

18. Лесбек Гулим - 7 лет

19. Лесбек Айсезим - 3 года

Как сообщалось ранее, сегодня в Арыси произошел взрыв на территории воинской части.

Руководством Минобороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Силами личного состава ВС организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий. Министр обороны РК генерал-майор Н. Ермекбаев также прибыл на место происшествия.

По последним данным, к этому часу в медицинские учреждения области поступило 19 пострадавших легкой и средней степени тяжести. Пятеро из них - дети, один из взрослых - военный.

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