Арысь. 24 июня. Kazakhstan Today - В Арыси от упавшего в машину снаряда погиб человек. Об этом в ходе экстренного брифинга сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время 31 пострадавший в ходе взрыва поступил в медицинские учреждения. Двое в тяжелом состоянии. Один человек погиб. Снаряд упал на его машину", - цитирует Шукеева Kazpravda.kz .

Вместе с тем в пресс-службе акима области сообщили о том, что радиационный фон в городе Арыси и окрестностях в норме. Плотина Боген находится на постоянном контроле, угрозы ее разрушения нет.

По словам Шукеева, население города практически эвакуировано . "Увидев масштаб взрыва, мы сразу эвакуировали жителей и сформировали три лагеря. Каждый час мы ездим по городу Арыси, в случае обнаружения жителей - проводим спасательную операцию", - сказал он.

В акимате отметили, что основная часть населения выехала из города самостоятельно. За последний час эвакуировано 1616 человек.

В средней школе имени Таукехана села Тореарык Ордабасинского района собирают потерявшихся после эвакуации детей . Их фотографии будут размещены на официальной странице акимата Туркестанской области.

Для обеспечения правопорядка в городе работают 345 сотрудников полиции, дополнительно в город введены 500 военнослужащих Национальной гвардии.

В эвакуации жители задействовано 105 единиц автотранспорта, помимо основного штата РОВД Арыси привлечено 75 единиц специального транспорта, 51 экипаж неотложной помощи.

По линии ЧС задействовано 359 сотрудников и 40 единиц спецтехники ДЧС Туркестанской области и Шымкента.

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