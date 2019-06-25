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Нур-Султан. 24 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направляется в Арысь, где горят склады боеприпасов, передает Kazakhstan Today.

Вылетел в Арысь для ознакомления с проделанной сегодня работой по ликвидации ЧП и принятия конкретных мер по обеспечению безопасности жителей и оказания им помощи", - написал глава государства в Twitter.

Как сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали, главу государства сопровождают вице-премьер Женис Касымбек и руководители ответственных государственных органов.

Ранее президент поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий взрывов , а также обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов.

Сегодня в Арыси произошел взрыв на территории воинской части. Руководством Минобороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Силами личного состава ВС организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий. Министр обороны РК генерал-майор Н. Ермекбаев также прибыл на место происшествия.

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