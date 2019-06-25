Токаев направляется в Арысь

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Вылетел в Арысь для ознакомления с проделанной сегодня работой по ликвидации ЧП и принятия конкретных мер по обеспечению безопасности жителей и оказания им помощи", - написал глава государства в Twitter.
Как сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали, главу государства сопровождают вице-премьер Женис Касымбек и руководители ответственных государственных органов.
Ранее президент поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий взрывов, а также обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов.
Напомним, из Арыси продолжают эвакуировать население.
Сегодня в Арыси произошел взрыв на территории воинской части. Руководством Минобороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Силами личного состава ВС организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий. Министр обороны РК генерал-майор Н. Ермекбаев также прибыл на место происшествия.
По последним данным, за медпомощью обратился 31 человек. Среди пострадавших - пятеро детей.
Кроме того, в соцсетях появляются сообщения о розыске детей, потерявшихся во время эвакуации.
Работают телефоны горячей линии. По факту взрывов полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 462 (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасность для окружающих) УК РК.
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