Туркестан. 24 июня. Kazakhstan Today - Часть ударной волны от взрывов в Арыси пришлась на населенный пункт, в то время как основная волна была направлена в степь. Об этом сообщил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев, передает Kazakhstan Today.

Все боеприпасы размещались с учетом возможного направления взрывов в случае их детонации. Основная ударная волна была направлена в степь - часть ударной волны пришлась на населенный пункт. От волны были повреждены кровли домов и выбиты окна. Хотел бы предупредить жителей города Арыси. В целях вашей безопасности просим вас в ближайшее время, до особого разрешения оперативного штаба, не возвращаться в места проживания. Поскольку в некоторых районах города Арыси, на дорогах, еще могут быть неразорвавшиеся боеприпасы", - цитирует Ермекбаева Kazpravda.kz .

Глава Минобороны сообщил, что сейчас группа саперов начала работу по очистке территории.

"Как только работа будет завершена, прекратятся взрывы, всем жителям будет предложено вернуться в места проживания. Сейчас все дома под охраной полиции и военнослужащих. Вы можете не переживать за сохранность имущества. Мародерства и грабежей там не будет", - сказал Ермекбаев.

Он отметил, что военные городки и арсенал также находятся под охраной военнослужащих, часть из них в бункерах, часть обеспечены средствами защиты, поэтому их безопасность также гарантируется.

"Всем нуждающимся в медицинской помощи она оказывается. В целом данный арсенал является наиболее оснащенным всеми техническими средствами охраны, сигнализацией. Причины происшествия будут отдельно расследованы специальной следственной группой. Никаких радиоактивных боеприпасов или снарядов, ничего там не хранилось. Никакой опасности радиации не существует", - подчеркнул министр.

Сегодня в Арыси произошел взрыв на территории воинской части. Руководством Минобороны к месту происшествия направлена специально созданная комиссия. Силами личного состава ВС организованы мероприятия по ликвидации и минимизации последствий. Министр обороны РК генерал-майор Ермекбаев также прибыл на место происшествия.

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