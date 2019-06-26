Число погибших в результате ЧП в Арыси возросло до двух

Туркестан. 25 июня. Kazakhstan Today - В результате чрезвычайной ситуации в Арыси погибли два человека, передает Kazakhstan Today.

В результате ЧС два человека погибли", - проинформировала пресс-служба Министерства внутренних дел РК. Ранее сообщалось об одном погибшем и около 70 пострадавших .

По данным МВД, в городе продолжаются эвакуационные мероприятия. Из зоны ЧС вывезено 2815 человек, 39 тыс. выехали самостоятельно.

Принимаются меры по обеспечению правопорядка и сохранности имущества. В патрулировании задействовано 75 нарядов полиции. Выставлены три блокпоста. Осуществляется досмотр выезжающего автотранспорта.

На месте создан областной оперативный штаб в поселке Сарыарык Ордабасинского района. Организована работа "горячих линий" , на которые уже поступило свыше 11 тыс. звонков.

В настоящее время ввиду разлетов и взрывов снарядов затрудняется тушение пожаров на складах воинской части. Непосредственно в самом городе Арыси работают 23 пожарных расчета, которыми локализованы пожары в 19 жилых домах, 9 хозяйственных постройках, а также 14 природных возгораний", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, 24 июня, в 09.20, в департамент по ЧС Туркестанской области поступило сообщение о пожаре на складе боеприпасов воинской части №44859 Министерства обороны, расположенной в городе Арыси. К месту немедленно были направлены силы и средства пожарных подразделений. Для эвакуации населения, а также обеспечения охраны общественного порядка задействованы сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие Национальной гвардии. Всего свыше 1200 человек, сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. А именно, 1282 человека личного состава и 115 единиц техники: 357 сотрудников ЧС, 345 полицейских, 580 военнослужащих Нацгвардии, а также один вертолет "ЕС-145" и три пожарных поезда.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих" (часть 1 статьи 462 УК). Работает следственно-оперативная группа.

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