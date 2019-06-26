Туркестан. 25 июня. Kazakhstan Today - Для помощи жителям Арыси открыт специальный счет, передает Kazakhstan Today.

В настоящее время открыт счет корпоративного фонда социального развития "Туркестан" при акимате области с целью оказания помощи жителям Арыси", - сообщили в пресс-службе акима Туркестанской области.

Реквизиты корпоративного фонда социального развития "Туркестан": Туркестанская область, город Туркестан, Кызылорда тас жолы, здание 34-А, почтовый индекс 161200, БИН 100440016000; филиал АО "ForteBank" в городе Туркестане: ИИК KZ7196528F0007014540, БИКIRTYKZKA.

Помощь пострадавшим от взрывов оказали управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития региона и РИЦ "Онтустік" совместно компанией "Палантрейд" - они отправили жителям консервы и тушенку в количестве 4000 штук. А также направили на место происшествия бензовоз, полный дизельного топлива.

Решение помочь жителям Арыси приняли и в Министерстве обороны РК.

В связи с чрезвычайным происшествием, имевшим место в городе Арыси, личный состав Министерства обороны принял решение о перечислении однодневного заработка в фонд оказания помощи пострадавшим", - говорится в сообщении ведомства.

Однодневный заработок в помощь жителям города перечислят и сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения РК, а также подведомственных организаций и территориальных департаментов, проинформировал в Facebook пресс-секретарь ведомства Канат Кульшманов.

В результате взрывов погиб один человек. Сообщается о порядка 70 пострадавших. Население города эвакуировано

Работают телефоны горячей линии . По факту взрывов полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 462 (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасность для окружающих) УК РК.

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