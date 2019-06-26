В Арыси повреждены кровли 85% домов

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Арысь. 25 июня. Kazakhstan Today - В Арыси продолжается ликвидация пожара на территории воинской части и оценивается ущерб, нанесенный жилому фонду и инфраструктуре города в результате взрыва снарядов, передает Kazakhstan Today.

На 11 часов 25 июня на территории воинской части 44859 Арыси продолжаются очаги тления. Территория воинской части составляет 2700 гектаров, на ней расположено 89 хранилищ боеприпасов, площадь хранилищ составляет свыше 150 тысяч квадратных метров", - сообщили в пресс-службе акима Туркестанской области.

Вместе с тем отмечается, что пожары на территории жилого массива города силами ДЧС области потушены. В ликвидации последствий ЧС принимали участие 363 человек личного состава и 40 единиц техники. В настоящее время ведется мониторинг ситуации.

По оценке акимата, 7600 домов в Арыси лишились стекол, кровля 80-85% домов повреждена.

Кроме того, на данный момент на железнодорожной станции Арыси временно приостановлен график движения поездов. 2649 пассажиров, оставшихся на железнодорожном вокзале, обеспечены горячей едой, водой. На организованном областным акиматом транспорте людей перевезли в безопасную зону. Проведена координационная работа по сдаче билетов и изменению направлений. 17 грузовых поездов останавливаются на близлежащих станциях в безопасных зонах.

По данным Министерства обороны Казахстана, в ликвидации последствия взрыва боеприпасов задействовано около 1800 человек личного состава и более 50 единиц техники, 6 летательных аппаратов, в том числе беспилотный летательный аппарат для воздушной разведки. Начали работу военные саперы. На месте происшествия находится министр обороны генерал-майор Нурлан Ермекбаев.

Следует отметить, что на данном арсенале не хранились мощные и опасные авиационные бомбы, никаких радиоактивных боеприпасов на складе не хранилось", - сообщили в Минобороны.

По информации акимата Туркестанской области, для оказания помощи пострадавшим открыт счет корпоративного фонда социального развития "Туркестан" при акимате области. Также по всей стране идет сбор гуманитарной помощи для централизованного сбора и перераспределения в городе Шымкенте. Создан пункт по адресу: Шымкент, Абайский район, микрорайон Ынтымак, строение 592/3, блок №7.

Реквизиты корпоративного фонда социального развития "Туркестан" для перечисления средств: Туркестанская область, город Туркестан, Кызылординская трасса, здание 34-А, почтовый индекс 161200, БИН 100440016000. Филиал АО "ForteBank" в Туркестане, ИИК KZ7196528F0007014540, БИК IRTYKZKA

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