В Минобороны назвали фамилию погибшего в Арыси военнослужащего

Министерство обороны сообщает, что 24 июня текущего года в результате возгорания и последующих взрывов боеприпасов в городе Арыси погиб военнослужащий контрактной службы старший сержант Алимбеков Б.М. Руководство и личный состав Министерства обороны РК выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в официальном сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что в результате чрезвычайной ситуации в Арыси погибли два человека.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих" (часть 1 статьи 462 УК). Работает следственно-оперативная группа.
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