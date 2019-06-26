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В Минобороны назвали фамилию погибшего в Арыси военнослужащего

25.06.2019, 10:57 7696
В Минобороны назвали фамилию погибшего в Арыси военнослужащего
Туркестан. 25 июня. Kazakhstan Today - В Министерстве обороны РК назвали фамилию военнослужащего, погибшего в результате ЧС в Арыси, передает Kazakhstan Today.
 

Министерство обороны сообщает, что 24 июня текущего года в результате возгорания и последующих взрывов боеприпасов в городе Арыси погиб военнослужащий контрактной службы старший сержант Алимбеков Б.М. Руководство и личный состав Министерства обороны РК выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в официальном сообщении ведомства.

 
Ранее сообщалось, что в результате чрезвычайной ситуации в Арыси погибли два человека
 
По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих" (часть 1 статьи 462 УК). Работает следственно-оперативная группа.
 

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