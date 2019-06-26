В Минобороны назвали фамилию погибшего в Арыси военнослужащего

"Национальный совет по общественному доверию должен быть реальной диалоговой площадкой, где открыто высказываются разные мнения и предложения о дальнейшем развитии страны. В работе Совета должны участвовать все заинтересованные и ответственные политические силы: партии, неправительственные организации и другие".