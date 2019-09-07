Правозащитница рассказала президенту о групповом изнасиловании девушки в Костанайской области

Нур-Султан. 6 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании Национального совета общественного доверия правозащитница Айман Умарова попросила президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева лично проконтролировать дело жительницы Костанайской области, которую изнасиловали 14 человек, передает Kazakhstan Today.
По словам Умаровой, вопиющий случай произошел маленьком ауле в Аркалыкском районе Костанайской области.
14 мужчин изнасиловали девушку. Она впоследствии родила. Полиция даже не задержала этих людей. Я хочу вас лично попросить, чтобы вы занялись этим вопросом", - сказала Айман Умарова.
Она также рассказала о насилии над 13-летним мальчиком в интернате Сарыагашского района Туркестанской области.
Его насиловали в течение года, обзывали его "дырка", а суд Туркестанской области оправдал насильника", - сказала Умарова.
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