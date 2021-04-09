Главы МИД Казахстана и России обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Нур-Султан, 8 апреля 2021 года - Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди и министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, прибывший с рабочим визитом в Нур-Султан, провели двусторонние переговоры, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министры обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-российского сотрудничества в политической и экономической областях, транзитно-транспортной, энергетической, военно-технической сферах, а также взаимодействие двух стран в рамках международных организаций и региональных интеграционных объединений, таких как СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и СВМДА", - проинформировали в пресс-службе МИД РК.

Тлеуберди отметил, что российский вектор остается важнейшим приоритетом внешней политики Казахстана и в двусторонних отношениях отсутствуют неразрешённые вопросы. В Казахстане высоко ценят союзнические отношения между двумя странами.

Стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам международной повестки, в том числе обеспечения региональной стабильности и безопасности в Центральной Азии, на Южном Кавказе, Ближнем Востоке.

Также рассмотрены вопросы подготовки к мероприятиям на высшем и высоком уровне, в том числе предстоящий XVII Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России в городе Кокшетау с участием глав двух государств.

В рамках программы визита ожидается, что министр иностранных дел Российской Федерации будет принят президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым", - добавили в МИД.

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