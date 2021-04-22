В Казахстане назначат ответственных за неосвоение внешних заёмных финансовых средств

НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - На пленарном заседании мажилиса парламента депутаты одобрили поправки по вопросам совершенствования бюджетного законодательства и предложили усилить ответственность должностных лиц за неосвоение внешних заёмных финансовых средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Депутаты предложили закрепить персональную ответственность только за первым руководителем администратора бюджетной программы, тогда как в правительственном варианте законопроекта предусматривается, что ответственность несёт первый руководитель или его заместитель.

Ответственность за неосвоение финансовых средств внешнего займа не должна быть "размытой". Её надо чётко прописать. Неосвоение этих средств может привести к дополнительным тратам из бюджета. Поэтому надо однозначно законодательно закрепить эту норму. Должна быть персональная ответственность первого руководителя государственного органа", - считает председатель мажилиса Нурлан Нигматулин.

Он отметил, что речь идёт о государственных внешних займах, которые погашаются за счёт налогоплательщиков.

Для совершенствования бюджетного законодательства депутаты также предлагают передать разработку и утверждение порядка прогнозирования поступлений в местный бюджет местным уполномоченным органам.

При многоплановости экономики страны, разной специализации экономик регионов сложно из центрального госоргана определять единую методику прогнозирования нижестоящих бюджетов. Это сложно и не продуктивно", - отметил Нигматулин, поддержав предложение депутатов.

К примеру, специфика доходной части бюджета Алматы предопределена значительным удельным весом поступлений в городской бюджет от МСБ, в Атырауской области превалируют налоговые поступления от крупных сырьевых компаний, в Карагандинской области преобладают черная и цветная металлургия.

Разработку и утверждение порядка прогнозирования поступлений в местный бюджет можно и нужно передать на уровень уполномоченных органов регионов. Это областные управления бюджетного планирования и финансов. К тому же эта поправка соответствует и общей установке руководства страны о передаче большей части функций управления экономикой на нижестоящие уровни", - сказал Нурлан Нигматулин, отметив необходимость доработать обсуждённые нормы до второго чтения.

Законопроект включает поправки в бюджетное законодательство, предусматривающие изменение подходов по определению лимитов администраторов бюджетных программ, проведение госорганами в составе бюджетной заявки оценки экономической отдачи от заявляемых расходов на бюджетные субсидии и бюджетные инвестиции, изменение структуры аналитического отчета по реализации бюджетных программ, предусматривающие нормы по совершенствованию исполнения бюджета, сообщили в пресс-службе мажилиса.

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