Рабочая группа ОДКБ рассмотрела вопросы научных исследований в области военной техники и вооружения

МОСКВА. 23 АПРЕЛЯ - Казахстанские эксперты приняли участие в заседании рабочей группы Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству Организации Договора о коллективной безопасности в Москве, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, в ходе встречи стороны обсудили проект Перечня первоочередных организационно-методических документов в области стандартизации вооружения и военной техники в рамках ОДКБ.

Участники рабочей группы рассмотрели перспективы совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и модернизации продукции военного назначения. Состоялся обмен мнениями по реализации актуальных научных направлений, разработке проектов технико-экономического обоснования и сбыту серийной продукции. На заседании эксперты также обсудили проект Правил формирования и ведения Межгосударственного каталога предметов снабжения вооруженных сил государств-членов ОДКБ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Итоговые документы, подготовленные рабочей группой, будут рассмотрены на XIX заседании Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ, которое пройдет в Республике Беларусь в сентябре 2021 года.

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