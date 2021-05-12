МИД РК выразил обеспокоенность эскалацией насилия в Восточном Иерусалиме

НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - МИД Республики Казахстан сделал заявление в связи с эскалацией насилия в Восточном Иерусалиме и обострением палестино-израильских отношений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Выражаем обеспокоенность эскалацией насилия в Восточном Иерусалиме и обострением палестино-израильских отношений. В складывающейся ситуации все вовлеченные стороны должны проявить сдержанность и отказаться от шагов, ведущих к дальнейшему ухудшению ситуации", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.

В казахстанском внешнеполитическом ведомстве призвали стороны избегать актов подстрекательства вокруг комплекса мечети Аль-Акса и уважать статус-кво.

Надеемся, что политические, религиозные и общественные лидеры приложат все усилия для снижения эскалации напряженности в священный месяц Рамадан", - говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что Казахстан выступает за справедливое решение палестинско-израильского конфликта исключительно мирным путем на основе формулы "Two State solution" и соответствующих резолюций Организаций Объединенных Наций.

Напомним, Израильская армия 10 мая начала наносить удары по военным объектам палестинской группировки ХАМАС в ответ на пуски ракет в сторону Израиля с территории Сектора Газа.

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