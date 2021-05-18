Токаев, Назарбаев и Путин условились о поддержании дальнейших тесных контактов

МОСКВА. 17 МАЯ - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева с президентом РФ Владимиром Путиным, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Касым-Жомарта Токаева с днём рождения, сообщает пресс-служба Кремля

Состоялась беседа с участием Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева, в ходе которой был подтверждён взаимный настрой на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнёрства. Условлено о поддержании дальнейших тесных контактов.

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