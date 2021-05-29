Форум ШОС: Организация становится центром притяжения мировых торговых и финансовых потоков

НУР-СУЛТАН. 28 МАЯ - 25 мая 2021 года состоялось XVI заседание Форума Шанхайской организации сотрудничества. В мероприятии приняли участие представители ведущих национальных исследовательских центров стран-членов ШОС, представители дипломатического корпуса и секретариата Организации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В своем выступлении директор Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Ержан Салтыбаев отметил, что на фоне геополитической нестабильности в мире глобальная экономика переживает сложный кризисный период.

Пандемия коронавируса буквально обрушила глобальную экономику до рекордного с момента Великой депрессии прошлого века уровня. По расчетам МВФ мировая экономика сократилась на 3,3% в прошлом году. На этом фоне практически по всем показателям международной кооперации, таким как торговля, уровень инвестиций и так далее, наблюдается негативная динамика", - сказал он.

В свою очередь генеральный секретарь ШОС Владимир Норов акцентировал внимание на том, что в свое третье десятилетие Организация вступает в условиях сложной международной обстановки.

В практику входит введение неправомочных санкций, один за другим демонтируются международные механизмы, на протяжении десятилетий способствовавшие поддержанию стабильности и безопасности на планете", - поделился Норов.

Он отметил, что в подобных обстоятельствах ключевым приоритетом форума ШОС становится выработка антикризисных мер и коллективных действий с учетом вызовов пандемии.

Как отметил директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО МИД России Александр Лукин за 20 лет работы Организация прошла довольно долгий путь и сегодня вызывает значительный интерес в мире.

ШОС, будучи по своей сути объединением регионального сотрудничества, часто воспринимается как потенциальный центр формирующегося многополярного мира", - констатировал эксперт.

Вице-президент Китайской академии международных проблем Жун Ин особо подчеркнул, что следование принципу открытости и концепции "сообщества единой судьбы" позволяет странам семьи ШОС поступательно расширять межгосударственные контакты и углублять отношения взаимовыгодного партнерства.

Возросшее международное влияние ШОС свидетельствует об успешности усилий стран-членов Организации по выстраиванию новой системы региональной безопасности.

Дух взаимного уважения, доминирующего в ШОС, становится все более привлекательным как для стран азиатского региона, так и для стран, находящихся за его пределами", - подчеркнул заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан Санжар Валиев.

Выступая в качестве модератора первой сессии Форума, посвященной перспективам сотрудничества в области безопасности, президент Центра глобальных и стратегических исследований Пакистана Сайид Халид Амир Джаффари указал на то, что с момента своего основания ШОС стала ключевым элементом поддержания стабильности на пространстве Евразии.

За 20-летний период развития ШОС трансформировалась во влиятельную международную структуру, реализующую проактивную политику в сфере обеспечения региональной безопасности. Организация обеспечивает "мягкое геополитическое балансирование" ключевых региональных игроков", - отметили в ИМЭП.

В рамках второй сессии эксперты обсудили вопросы наращивания социально-экономического сотрудничества между государствами-членами ШОС.

Выступая в рамках сессии, эксперт ИМЭП Лидия Пархомчик подчеркнула, что первоочередной задачей государств-членов ШОС является сопряжение национальных экономик стран Организации.

Особый фокус при этом должен быть направлен на углубление регионального сотрудничества, развитие бизнес-контактов, наращивание объемов грузопотока и улучшение условий логистики, а также поступательное увеличение оборотов электронной торговли", - отметила эксперт.

Учитывая взаимодополняемость национальных экономик, а также возможности координации торгово-экономических политик между международными организациями и многосторонними объединениями, в том числе ЕАЭС и АСЕАН, страны-участницы ШОС имеют все предпосылки для формирования в Евразии пространства взаимовыгодного и равноправного партнерства.

В фокусе внимания в рамках последующей дискуссии участников Форума оказались проблемы противодействия негативным последствиям пандемийного кризиса. Было вновь подчеркнуто, что пространство "семьи ШОС", состоящее из 18 участников в статусе стран-членов, партнеров по диалогу и наблюдателей, обладает колоссальным экономическим потенциалом.

Объединяя более 3 млрд человек или порядка 40% населения планеты с долей в 24% от общемирового ВВП, ШОС становится центром притяжения мировых торговых и финансовых потоков", - отметили эксперты ИМЭП.

В завершение мероприятия участники XVI заседания Форума ШОС отметили важность продвижения планов многостороннего взаимодействия, а также эффективной реализации программ и проектов в сферах, представляющих взаимный интерес.

В целом прошедший Форум ШОС стал важным подготовительным мероприятием в преддверии предстоящего юбилейного заседания Совета глав государств и правительств Организации, которое должно пройти 16-17 сентября этого года в Душанбе и будет посвящено 20-летию создания ШОС.

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