Сенат ратифицировал соглашение между Казахстаном и Азербайджаном о сотрудничестве в области миграции

НУР-СУЛТАН. 3 июня - Сегодня на заседании сената парламента депутаты палаты рассмотрели и приняли закон "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области миграции", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Соглашение направлено на создание правовой основы для сотрудничества двух стран в области миграции и осуществление совместных мер по противодействию незаконной миграции, сообщает пресс-служба сената.

Теперь стороны смогут осуществлять обмен информацией и сведениями о выявленных нарушениях миграционного законодательства и каналах незаконной миграции, о действующих на территориях двух сторон юридических и физических лицах, причастных к организации и осуществлению незаконной миграции.

Этим документом создаются дополнительные возможности для надлежащей защиты интересов наших граждан, находящихся в Азербайджане. Надеемся, что в дальнейшем этот закон будет регулировать миграционную сферу и способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами", - сказал Маулен Ашимбаев.

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