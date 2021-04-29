Мажилис одобрил поправки по вопросам развития социального предпринимательства

НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - На пленарном заседании под председательством депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан одобрили в первом чтении законодательные поправки по вопросам развития социального предпринимательства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Законопроект направлен на содействие в обеспечении занятости социально уязвимых категорий граждан и создание для них равных с другими гражданами возможностей на участие в общественно полезной деятельности, продвижение на рынок товаров (работ, услуг), производимых субъектами социального предпринимательства", -сообщает пресс-служба мажилиса РК.

В законопроекте определены понятие социального предпринимательства, критерии отнесения той или иной организации к субъектам социального предпринимательства и категории населения, на которых направлена деятельность субъектов социального предпринимательства.

Спикер палаты Нурлан Нигматулин подчеркнул, что должен быть жёсткий контроль того, кто будет включён в Реестр субъектов социального предпринимательства, поскольку для них предусматриваются налоговые льготы и преференции. Согласно законопроекту, формированием Реестра будут заниматься региональные комиссии.

В числе мер государственной поддержки социального предпринимательства, помимо предлагаемого депутатами снижения налога на имущество и уменьшения налогооблагаемого дохода, законопроектом предусматривается обеспечение инфраструктуры, грантовое финансирование, субсидирование ставок по кредитам, имущественная поддержка, обучение, содействие в поиске деловых партнёров, развитие через акселерационные программы.

На пленарном заседании депутаты мажилиса также одобрили пакет ратификационных законопроектов. Это Соглашение между Казахстаном и Азербайджаном о сотрудничестве в области миграции, а также изменения в Договор о ЕАЭС

Протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС подписан в целях реализации положений Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Принятие законопроекта позволит минимизировать затраты участников внешнеэкономической деятельности, связанных с необходимостью использования нескольких платежных поручений для уплаты ввозных таможенных пошлин, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин, а также упростить администрирование ввозных таможенных пошлин и иных платежей", - рассказали в пресс-службе палаты.





Касательно соглашения между Казахстаном и Азербайджаном, министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев прокомментировал, что данный документ позволит двум странам обмениваться опытом, статистикой и информацией, оказывать практическую помощь в работе, решать проблемы нелегальной миграции, бороться с двойным гражданством. Также будет определен правовой статус граждан Казахстана и Азербайджана.

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