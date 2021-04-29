Мажилис одобрил ратификацию поправок в договор о ЕАЭС

Фото: пресс-служба МФ РК

НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - Мажилис парламента Казахстана ратифицировал Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметил, представляя проект закона министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, нормами Таможенного кодекса предусмотрено внедрение института авансовых платежей, в связи с чем и возникла необходимость внесения поправок в договор.

Авансовыми платежами признаются деньги, внесенные в счет уплаты предстоящих таможенных платежей и налогов, пеней и процентов. В настоящее время, при таможенной очистке могут уплачиваться шесть видов таможенных платежей и налогов", - сообщил глава Минфина.

Ратификация данного протокола позволит участникам внешнеэкономической деятельности сократить временные и финансовые затраты. В частности, будут минимизированы затраты, связанные с необходимостью использования нескольких платежных поручений для уплаты таможенного сбора за таможенное декларирование, таможенной пошлины, налога на добавленную стоимость, акциза, специальной, антидемпинговой и компенсационной пошлины. Также участники смогут использовать имеющиеся авансовые платежи в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин при таких операциях, как размещение на складах временного хранения, подтверждение таможенной стоимости, при проведении экспертизы так далее.

Кроме того, участники внешнеэкономической деятельности получат возможность использовать данные платежи для погашения образовавшейся задолженности. Также отпадает необходимость отслеживания остатков денежных средств по каждому виду коду бюджетной классификации в отдельности.

Таможенный орган на основании обращения лица, внесшего авансовые платежи, представляет ему отчет о расходовании денежных средств, внесенных в качестве авансовых платежей.

Министр Е.Жамаубаев также отметил, что ратификация данного Протокола не повлечет социально-экономические и правовые последствия для нашей страны и не потребует выделения средств из республиканского бюджета.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства