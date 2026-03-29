В МЧС предупредили об опасности схода лавин

Фото: МЧС РК
Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты "Казселезащиты" провели 378 наземных обследований и установили 110 предупреждающих знаков, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Из-за нестабильных погодных условий и накопления снега сохраняется риск самопроизвольного схода лавин. С начала лавиноопасного периода зарегистрировано 66 сходов лавин общим объемом более 175 тысяч квадратных метров. Для безопасности населения проведено 99 профилактических спусков", - говорится в сообщении.


В МЧС предупредили, что лавиноопасная обстановка сохраняется в горных районах Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жетісу, Жамбылской и Туркестанской областей. В ведомстве рекомендуют воздержаться от посещения гор в период лавинной опасности и не выходить на заснеженные склоны.

В конце февраля в горах Алматы лавина накрыла туристов, один из них погиб.
 

Фейковые сайты и дипфейк: АФМ предупреждает о новой мошеннической схеме  

Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу сообщает о новых фактах мошенничества, при которых злоумышленники используют технологию дипфейка с изображением официального представителя и фейковый сайт агентства.

В распространяемых видеороликах от имени представителя агентства рассказывается история якобы пострадавшего инвестора. По сценарию, после вложения средств ему демонстрируют рост доходности, однако при попытке вывести деньги требуют оплату комиссий, налогов и "проверок". После нескольких переводов доступ к средствам так и не предоставляется. Далее утверждается, что часть денег удалось вернуть через банк и регуляторов, после чего зрителям предлагают обратиться за помощью. Кнопка "Подробнее" ведет в чат с так называемым народным юристом, где имитируется переписка о возврате средств", - проинформировали в АФМ.


Кроме того, по данным ведомства, мошенники создают фейковые страницы АФМ, где размещается информация о "возврате средств пострадавшим".

Перейдя по ссылке, пользователям предлагается пройти опрос (например, ответить на вопрос "как давно вы потеряли свои деньги?" с вариантами ответов). После этого открывается форма, в которой необходимо указать персональные данные - имя, фамилию, номер телефона и электронную почту, а затем нажать кнопку "начать процесс возврата средств".

В АФМ обращают внимание, что все подобные сайты, опросы и формы являются мошеннической схемой, направленной на сбор персональных данных и завладение денежными средствами граждан.

Для проверки достоверности информации рекомендуем обращаться напрямую в Агентство по финансовому мониторингу или в департамент экономических расследований по месту проживания.

Просим граждан проявлять бдительность, проверять информацию через официальные источники и не поддаваться на уловки мошенников", - отметили в пресс-службе.



Ранее Генпрокуратура предупреждает казахстанцев о новом виде мошенничества.
 
Теги:МошенничествоАФМ
26.03.2026, 15:50 137421

Служебная проверка идет в полиции Алматы после резонансного ДТП

Алматы. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В отношении сотрудников департамента полиции Алматы проводится служебное расследование после дорожной аварии на проспекте Аль-Фараби, в которой погибли три человека. Об этом на отчетной встрече с населением сообщил начальник ДП Алматы Айдын Кабдулдинов.

Видео с отчетной встречи было опубликовано в соцсетях.

По сотрудникам департамента полиции Алматы проводится служебное расследование. Будет дана четкая правовая оценка действиям сотрудников. Будем принимать самые жесткие меры, если сотрудники виновны", - сообщил глава ДП Алматы.


Айдын Кабдулдинов также рассказал, что водитель ZEEKR в настоящее время находится в реанимации, поэтому следственные действия с ним еще не проводились.

По переводе в палату в отношении последнего будет избрана мера пресечения", - добавил начальник департамента полиции города.


Напомним, 21 марта на проспекте Аль-Фараби произошло страшное ДТП, в результате которого погибли три человека.

Водитель автомобиля ZEEKR, двигаясь по проспекту, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров второго автомобиля погибли на месте. Подозреваемый получил травмы и находится под конвоем в медучреждении. После стабилизации его поместят в ИВС, сообщили в ДП Алматы.

Также назначено медосвидетельствование на наличие алкоголя, результаты которого будут объявлены позже.

В полиции отметили, что все участники происшествия установлены, по фактам нарушений возбуждены административные производства, материалы направлены в суд. Автомобили помещены на штрафстоянку, изучаются записи камер видеонаблюдения. Расследование находится на особом контроле.

После случившегося в городе усилили контроль на дорогах, полиция начала проводить точечные рейды против опасного вождения и ночных гонок. Только за последние три дня выявлено более 5 тысяч нарушений ПДД, десятки водителей задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения.
 
Теги:ДТППроверкаРасследование
26.03.2026, 13:22 152331

В Актюбинской области забеременели почти 100 девочек-подростков

97-98% девочек - дети
Актобе. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области забеременели 99 девочек-подростков за 2025 год, сообщает газета "Диапазон".

Близкие об их беременности узнают поздно. В таком возрасте развит брюшной пресс, молодые носят одежду оверсайз, а тошноту и рвоту всегда можно списать на проблему с желудком. Только на 20-21-й неделе беременности такие девочки попадают к нам на прием", - отметила детский гинеколог Салтанат Тубулбаева.


По словам врача, 97-98% девочек оставляют детей. При этом иногда беременность приходится прерывать по социальным и медицинским показаниям в зависимости от состояния здоровья будущей мамы и ребенка.

Но если срок больше 21 недели, этого делать уже нельзя", - подчеркнула Салтанат Тубулбаева.


Он отметила, что каждый случай подростковой беременности рассматривает комиссия, куда входят акушеры-гинекологи, генетик, психолог и другие специалисты.

Девочки находятся под строгим наблюдением, потому что вынашивание ребенка для юного организма - большая нагрузка. Девочки физиологически к этому не готовы (...) Ранняя беременность чревата преждевременной отслойкой плаценты, кровотечением после родов. Осложнения у девочек в 2-3 раза выше, чем у женщин фертильного возраста. Дети у них рождаются маловесными. Из-за беременности они переживают глубокий стресс - осуждение, насмешки, буллинг не только со стороны сверстников, но и взрослых. С ними работает психолог, но очень важна поддержка семьи", - добавил она.


Напомним, порядка 12 тысяч случаев беременности среди подростков зафиксировано в Казахстане за пять лет.
 
26.03.2026, 13:07 155166

Неисполнение сметы на 30 млн тенге: в Актау оштрафовали коммунальное предприятие

Тариф на услуги водоотведения снижен на 3%
В соответствии с требованиями закона неисполнение статей затрат утвержденной тарифной сметы является основанием для применения временного компенсирующего тарифа. Принятыми мерами прокуратуры тариф на услуги водоотведения снижен на 3%, на водоснабжающее предприятие наложен штраф в размере 3,4 млн тенге", - заявили в ведомстве.


Подчеркивается, что таким образом защищены права более 105 тысяч потребителей, в том числе 1,5 тысячи субъектов бизнеса.

Ранее новая методика расчета размера платы за питьевую воду появилась в Казахстане.
 
Теги:ПредприятиеАктауШтраф
26.03.2026, 12:50 157156

Жителям Казахстана станет проще взыскать алименты за рубежом

Теперь судебные приказы о взыскании алиментов включаются в перечень актов, подлежащих признанию и исполнению
В частности, ратифицирован протокол о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи от 22 января 1993 года.

По словам Максима Споткая, закон направлен на усиление защиты прав несовершеннолетних и повышение эффективности взыскания алиментов в странах СНГ:

  • судебные приказы о взыскании алиментов включаются в перечень актов, подлежащих признанию и исполнению;
  • устанавливается единый порядок подачи ходатайств о принудительном исполнении;
  • вводятся дополнительные процессуальные гарантии, включая подтверждение вручения документов должнику.

Также ратифицирован протокол о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи от 7 октября 2002 года.

Отмечается, что закон направлен на совершенствование механизмов взыскания алиментов в странах СНГ:

  • устанавливаются унифицированные процедуры признания и исполнения судебных приказов;
  • уточняются требования к документам и порядку их рассмотрения;
  • усиливаются гарантии прав сторон при рассмотрении дел.

Принятые изменения позволят повысить эффективность межгосударственного взаимодействия и обеспечить реальную защиту прав детей на получение алиментов", - добавил руководитель аппарата сената парламента.


Ранее сообщалось, что для получения алиментов будут открывать специальные счета в Казахстане.
 
Теги:СенатСоглашениеРатификация
26.03.2026, 09:55 177886

После смертельного ДТП в Алматы усилили борьбу с ночными гонками  

В Алматы зафиксирован рост грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе фактов опасного вождения и так называемых ночных гонок
Алматы. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - После смертельного дорожно-транспортного происшествия на проспекте Аль-Фараби полиция Алматы усилила контроль на дорогах и начала точечные рейды против опасного вождения и ночных гонок. Только за последние три дня выявлено более 5 тысяч нарушений ПДД, десятки водителей задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения задержаны 43 водителя, все они отстранены от управления. Еще 369 человек управляли автомобилями без документов. На специализированные штрафные стоянки водворено 94 транспортных средства", - сообщили в департаменте полиции города Алматы.


Кроме того, зафиксировано более двух тысяч фактов превышения скоростного режима.

Отдельные водители демонстративно фиксируют свои нарушения на видео и распространяют их в социальных сетях... Каждый такой факт находится на контроле, нарушители устанавливаются и привлекаются к ответственности. Один из резонансных случаев произошел на проспекте Аль-Фараби, где водитель разогнал автомобиль до 250 километров в час. Его личность была оперативно установлена, он задержан. В отношении него составлены административные материалы по нескольким эпизодам нарушений, и по решению суда он подвергнут административному аресту сроком на 10 суток", - отметили в департаменте.


Напомним, 21 марта на проспекте Аль-Фараби произошло страшное ДТП, в результате которого погибли три человека. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Установлено, что водитель автомашины ZEEKR, двигаясь по проспекту, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Мерседес". В результате ДТП водитель и двое пассажиров второго автомобиля скончались на месте. Подозреваемый получил телесные повреждения и в настоящее время находится в медицинском учреждении под конвоем. После стабилизации состояния он будет водворен в изолятор временного содержания", - проинформировали в ДП Алматы.


Кроме того, по данным ДП, в отношении водителя назначено медицинское освидетельствование на предмет употребления алкоголя. Результаты будут сообщены дополнительно.

В полиции отметили, что все участники и причастные к происшествию лица установлены. По каждому из них возбуждено административное производство, материалы направлены в суд, автомобили водворены на штрафстоянку. В настоящее время детально изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Также в отношении водителя возбуждено административное производство по ряду иных нарушений правил дорожного движения. Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку. Расследование находится на особом контроле полиции города Алматы и проводится в полном объеме. Призываем граждан не распространять недостоверную информацию и ориентироваться исключительно на официальные источники. Все виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом", - уточнили в полиции.



Как сообщалось ранее, пять человек погибли в ДТП в Актюбинской области.
 
Теги:ДТППолицияПДДКонтрольГонки
22.03.2026, 12:13 363976

Главный день Наурыза отмечают сегодня в Казахстане

Жыл басы - главный день праздника, символизирующий начало нового года, обновление природы и наступление весеннего равноденствия
Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане отмечают Жыл басы (22 марта) - главный день Наурыза, символизирующий начало нового года, обновление природы и наступление весеннего равноденствия. Это ключевой день в десятидневном цикле празднования "Наурызнама", с 14 по 23 марта.

В честь праздника в городах и аулах проходят массовые гуляния, масштабные концерты, фестивали, соревнования по национальным видам спорта, ярмарки ремесленников, а также приготовление и раздача наурыз коже, баурсаков и угощений в знак гостеприимства.

Наурыз коже - традиционное угощение из 7 ингредиентов (мясо, вода, злаки и др.), символизирующих семь жизненных начал: здоровье, счастье, удачу и т.д.

В этот день также принято ходить в гости, угощать друзей и соседей, прощать обиды, делать добрые пожелания (бата) и обмениваться подарками.

В Алматы и Астане в этот день пройдут выставки робототехники, фестивали искусственного интеллекта и цифровые этновыставки.
 
Теги:ПразднованиеНаурызКазахстан
21.03.2026, 09:38 412406

Празднование Наурыз мейрамы началось в Казахстане

Сегодня - Ынтымақ күні (День единства), когда празднование достигает своего пика
Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 21 марта 2026 года, в Казахстане начинается празднование Наурыз мейрамы - праздника весеннего обновления и начала нового года по восточному календарю.

В 2026 году празднование проходит в рамках масштабной декады "Наурызнама", которая длится 10 дней (с 14 по 23 марта). Каждый день этого периода посвящен определенной тематике: например, вчера отмечался День национального спорта, а сегодня - Ынтымақ күні (День единства), когда празднование достигает своего пика.

В городах и селах проходят массовые гуляния, устанавливаются юрты, проводятся концерты и соревнования по национальным видам спорта. На столах обязательно присутствует наурыз коже - ритуальный суп из семи ингредиентов, символизирующий достаток и плодородие.

В Астане в честь праздника запланировано более 200 мероприятий, главными точками притяжения станут территория EXPO и площадь у монумента "Қазақ елі". На выставке находится главная праздничная площадка с юртами, ярмарками и выступлениями артистов. Вечером, в 21.00, пройдет одно из самых ярких событий вечера - сотни дронов создадут световые фигуры в небе над площадью. Народные гуляния, концерты национальных коллективов и спортивные состязания проходят также на Центральной площади и городской набережной.

В Алматы основные события сосредоточены на площади Астана, площади Абая и пешеходных улицах. Там пройдут концерты известных исполнителей, а также будут установлены тематические юрты. А в метро, на станциях "Жибек Жолы", "Алмалы", "Сайран" и "Сарыарка", можно будет посетить фотовыставки.
 
Теги:ПразднованиеНаурызКазахстан

