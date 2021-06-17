Депутат: Арбитражные споры с иностранными инвесторами сдерживают привлечение инвестиций в экономику страны

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - Депутат мажилиса Дарига Назарбаева сегодня на пленарном заседании палаты озвучила запрос, касающийся механизмов работы с иностранными инвесторами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По мнению депутата, механизмы работы с иностранными инвесторами необходимо совершенствовать.

Одним из сдерживающих факторов привлечения инвестиций в отечественную экономику являются арбитражные споры Республики Казахстан с иностранными инвесторами. В результате того, что большинство арбитражных процессов проводится публично, а материалы арбитражных процессов находятся в открытом доступе в Интернете, в зарубежных СМИ создается негативный резонанс, приводящий к постоянному росту репутационных рисков для страны", - сказала Дарига Назарбаева.

Она напомнила, что для работы с арбитражами, в том числе минимизации вовлечения государственных органов в орбиту арбитражных разбирательств, созданы специализированные подразделения в Генеральной прокуратуре, Комитете государственных доходов Министерства финансов и Министерстве юстиции. Создан институт инвестиционного омбудсмена для содействия в защите прав и законных интересов инвесторов.

Несмотря на это, количество арбитражных исков инвесторов к Республике Казахстан неуклонно растет. В данных спорах львиную долю занимают инвестиционные споры, когда инвесторы обращаются в международные арбитражи с утверждением, что их права и интересы нарушаются казахстанской стороной. Каждый арбитражный спор является "стресс-тестом" для казахстанских судебной и правоохранительной систем. В ходе арбитражей выявляются системные недочеты государственного управления в различных сферах и отраслях экономики страны. К числу таких относится порядок определения обязательств инвестора на уровне рабочих программ уполномоченных государственных органов. Поскольку государство заинтересовано в привлечении наибольшего количества инвестиций, недобросовестные инвесторы пользуются этим обстоятельством и возможно искусственно завышают объемы инвестирования путем приобретения товаров, работ и услуг по завышенной стоимости у аффилированных компаний", - сказала депутат.

Она привела в пример дело Стати. 6 июня 2017 года Английским судом было установлено , что "Анатол Стати, используя подставную английскую компанию Perkwood, мошенническим образом завысил стоимость оборудования, поставленного для строительства газоперерабатывающего завода в Республике Казахстан, на сумму более $100 млн. Другие мошеннические действия включали в себя выплату гонорара за фиктивные управленческие услуги в размере $44 млн и оплату за несуществовавшее оборудование в размере $72 млн".

Таким образом, при обращении в арбитраж недобросовестные инвесторы предъявляют иски за свои мнимые инвестиции, зафиксированные в рабочих программах. В случае вынесения решения арбитражем в пользу инвестора, присуждаемые искусственно завышенные суммы ложатся долговым бременем на страну, создают иные риски для активов государства", - отметила Назарбаева.

Она предложила при организации работы с инвесторами установить четкий и прозрачный механизм исполнения инвестиционных обязательств (рабочих программ) и контроль в целях недопущения искусственного завышения расходов.

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