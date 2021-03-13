Министерство юстиции и Нацбанк Казахстана одержали победу в деле Стати в Англии

Лондон. 12 марта. Kazakhstan Today - 11 марта 2021 года Высокий суд Англии вынес решение об отказе ходатайства Стати об отмене приказа о возмещении судебных расходов, в соответствии с которым они должны были выплатить Республике Казахстан и Национальному банку Казахстана (Нацбанк) более $3,7 млн, передает Kazakhstan Today.





Ходатайство Стати было рассмотрено судьей по расходам Роули из Управления по расходам старших судебных инстанций Высокого суда Англии и Уэльса на заседании 15 февраля 2021 года. Приказ о возмещении судебных расходов завершает разбирательства в Высоком суде Англии, в котором Стати были безуспешны на всех стадиях и которое связано с продолжающимися попытками Стати привести в исполнение арбитражное решение, принятое против Казахстана", - сообщили в Минюсте.

Как говорится в решении суда: "Стати пытались оспорить юрисдикцию Высокого суда, но безуспешно, и это привело к приказу, вынесенному 4 декабря 2018 года. Стати также потерпели неудачу в разбирательстве по существу в Высоком суде и были обязаны оплатить расходы истцов [Казахстана и Нацбанка]..."

Проиграв английское разбирательство, Стати было приказано оплатить расходы, но они не исполнили этот приказ. Они также не отреагировали, когда их адвокат King & Spalding был уведомлен в декабре 2020 года о том, что после того, как Стати не начали взаимодействовать с Казахстаном и Нацбанком, Республика Казахстан и Нацбанк инициировали процедуру детальной оценки своих расходов, в результате чего 6 января 2021 года, по истечении 21 дня для получения ответа, был вынесен приказ о возмещении расходов. В настоящее время они также проиграли при попытке отменить данный приказ о возмещении расходов.

В своих свидетельских показаниях партнер King & Spalding Эгише Джазоян описывает, что ему потребовалось две недели, чтобы проинструктировать юристов по расходам и еще две недели на передачу всех материалов: "Моей фирме потребовалось около двух недель, чтобы организовать передачу копии всего электронного набора данных/файла в требуемом формате .pst (...), который был передан [юристам по расходам] 4 февраля 2021 года. Причина небольшой задержки была связана с необходимостью получения определенных внутренних согласований от Директора по управлению записями и информацией относительно сбора и обмена данными такого типа в связи с политикой и процедурами защиты конфиденциальности данных моей фирмы".

В своем решении судья Роули воспроизводит эту часть свидетельских показаний и считает, что "это не выглядит убедительно". Далее он говорит: "Удивительно, что потребовалось (еще) две недели, чтобы создать файл данных в том, что является обычным форматом для электронных писем в Outlook. Описывать это как "небольшую задержку" - эвфемизм, а причина, приведенная в качестве причины задержки, связанной с внутренним управлением, - странная и неубедительная. В обстоятельствах, когда может возникнуть некоторая критика в адрес [King & Spalding] – поскольку это всегда возможно в случае вынесения заочного решения, - можно было бы подумать, что приоритет будет отдан получению любых необходимых внутренних согласований." Далее судья говорит: "По моему мнению, Стати не действовали с достаточной оперативностью..." Применение юридического теста приводит к тому, что судья Роули пришел к выводу, что "здесь у меня нет никаких сомнений в том, что несоблюдение срока подачи для рассмотрения вопросов по спору является серьезным нарушением правил..." и что "здесь нет оправдательных объяснений этому нарушению".

Министр юстиции Республики Казахстан Марат Бекетаев приветствует это решение.





Мы будем продолжать принимать все необходимые меры для обеспечения исполнения судебных решений, вынесенных английским судом, и будем продолжать выступать против действий Стати по исполнению арбитражного решения в других юрисдикциях. Ведущие эксперты проанализировали факты и пришли к выводу, что арбитражное решение было получено мошенническим путем, а действия Стати по исполнению арбитражного решения являются незаконными и неэтичными", - сказал он.

Напомним, в 2014 году Стати инициировали разбирательство в Англии с целью приведения в исполнение арбитражного решения. 6 июня 2017 года Судья Ноулз в Высоком суде Англии пришел к выводу о том, что "имеются достаточные основания полагать, что арбитражное решение было получено обманным путем". Судья Ноулз распорядился провести полное двухнедельное судебное разбирательство по вопросу мошенничества, которого Стати избежали, прекратив производство в Англии.





При этом Стати заявили английскому суду, что у них нет средств для участия в процессе о мошенничестве. Как это ни парадоксально, но сразу же после заключения судьи Ноулза, Стати начали многочисленные новые судебные разбирательства в шести других юрисдикциях, для которых они нанимали местных адвокатов и понесли значительные судебные расходы. В итоге в ходе апелляции Стати было разрешено прекратить свои попытки признать арбитражное решение в Англии, но только после того, как они взяли на себя обязательства никогда больше не добиваться исполнения арбитражного решения в Англии и компенсировать судебные издержки Казахстана. Усилия Стати, направленные на то, чтобы избежать английского судебного процесса по делу о мошенничестве в апелляции, были частично профинансированы хедж-фондом, который специализируется на проблемных активах и облигациях, возглавляемый Дэниелом Чапменом. Г-н Чапмен инвестировал миллионы в офшорную компанию Стати "Тристан Ойл Лтд" на Британских Виргинских островах, которая не выполнила свои платежные обязательства из-за серьезных недостатков управления в группе компаний Стати, отметили в Минюсте.

Стати обратились в другие юрисдикции, где с координацией компании King & Spalding International LLP (King & Spalding) инициировали процессы по исполнению арбитражного решения и заморозили активы. В Бельгии Стати добились замораживания активов Нацбанка, хранящихся в Bank of New York Mellon (BNYM), утверждая, что Казахстан, а не Нацбанк, имеет требования к BNYM в отношении этих активов. King & Spalding написал BNYM, что "...имеющаяся у нас информация показывает, что BNYM заключил Глобальное кастодиальное соглашение с Республикой Казахстан..." Данное соглашение представляет собой договор, заключенный между BNYM и Нацбанком в отношении активов, находящихся на хранении лондонского филиала BNYM, регулируемый английским законодательством и предусматривающий разрешение любых споров английскими судами. В связи с этим, бельгийский суд передал вопрос о том, кто имеет требования к BNYM в отношении активов, хранящихся в соответствии с соглашением, в английский суд, что, в свою очередь, привело к разбирательству, которое в настоящее время завершается приказом о возмещении расходов. Стати проиграли свой иск о юрисдикции Английского суда в декабре 2018 года. В апреле 2020 года они проиграли по существу дела, когда г-н судья Тир, установил, в том числе, что "обязательства, причитающиеся лондонскому офису BNYM в рамках Соглашения, причитаются исключительно Нацбанку (а не Казахстану)".

Наложение ареста на активы Нацбанка в виде наличных денег, находящихся у BNYM на счете в Лондоне, в настоящее время рассматривается в рамках двух бельгийских разбирательств. 17 ноября 2020 года апелляция Казахстана на бельгийское решение по исполнению также была поддержана Апелляционным судом Брюсселя, что фактически означает, что дело о мошенничестве Стати будет рассмотрено в полном объеме.

Как сообщалось ранее, 11 февраля 2021 года Кассационный суд Люксембурга отменил решение Апелляционного суда Люксембурга об утверждении арбитражного решения в отношении Казахстана в полном объеме. Кассационный суд постановил, что решение апелляционного суда нарушило надлежащую правовую процедуру, поскольку оно не позволило принять важнейшие доказательства КПМГ, хотя и опиралось на них в своем решении. Теперь это дело будет вновь рассмотрено другой палатой Апелляционного суда Люксембурга.

Кроме того, другим знаковым решением от 8 января 2021 года Люксембургский окружной суд признал серьезность уголовного иска, поданного Республикой Казахстан против Стати в правоохранительные органы Люксембурга, и приостановил право требования Стати в Люксембурге по арбитражному решению до завершения уголовного процесса. Рассмотрев доказательства мошенничества Стати и различные экспертные заключения, представленные Казахстаном, окружной суд пришел к выводу, что существует достаточная связь между делом Казахстана о мошенничестве и гражданскими исками Стати по арбитражному решению против Казахстана. С учетом вышеуказанного решения Кассационного суда Люксембурга, предполагаемое право требования Стати по арбитражному решению в Люксембурге вообще не имеет под собой никаких оснований.

Также 18 декабря 2020 года Верховный суд Нидерландов отменил решение Апелляционного суда Амстердама в рамках упрощенного производства по делу о наложении ареста на активы ФНБ "Самрук-Казына" в Нидерландах. Верховный суд основал свое решение на Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности, установив, что суверенный иммунитет активов "Самрук-Казыны" не был опровергнут.

Ранее, в прошлом году, в Швеции Апелляционный суд Свеа также основал свое решение на Конвенции ООН, установив, что наложение Стати ареста на активы Нацбанка не соответствует обязательствам публичного международного права, связанным с предоставлением иммунитета от исполнения имущества центральных банков.

Кроме того, незаконные действия и мошеннические схемы Стати были подтверждены, в том числе, недавно полученными независимыми юридическими заключениями двух ведущих мировых экспертов в области международного арбитража, профессора Джорджа Берманна и профессора Кэтрин Роджерс.

Профессор Джордж Берманн представил независимое заключение, проанализировав все фактические обстоятельства и определив правовые последствия поведения сторон в споре. Профессор Берманн пришел к ряду выводов, среди которых, он считает, Стати совершали мошенничество через "обманчивую корпоративную структуру" и "фиктивные компании", с помощью которых Стати могли "обогащаться за счет других". Он также определил, что "неправомерное поведение Стати, таким образом, полностью поставило под угрозу законность Арбитражного разбирательства и вытекающего из него решения, как в отношении ответственности, так и в отношении ущерба", превращая арбитражное решение "в продукт грубого обмана [который] не заслуживает признания или приведения в исполнение в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией." По мнению профессора Берманна, "мошенничество Стати не закончилось ни казахстанскими операциями, ни арбитражным разбирательством, ни послесудебным разбирательством. Оно продолжается и сегодня путем постоянных искажений в исках, рассматриваемых в различных судах".

Профессор Кэтрин Роджерс также проанализировала оперативные факты, сосредоточившись главным образом на последствиях того, что КПМГ в августе 2019 года предприняла экстраординарный шаг, отозвав все свои аудиторские отчеты по финансовым отчетностям, на которые ссылались Стати. Профессор Роджерс пришла к выводу, что "на принятие арбитражного решения повлияло бы определение собственными независимыми профессиональными аудиторами Стати о том, что их финансовые отчеты были совершенно ненадежными и были получены в результате существенных искажений или упущений". Она также считает, что "эти новые доказательства вызвали бы независимые опасения относительно того, что Стати занимались скрытым мошенничеством и коррупцией, что должно было бы полностью исключить их возможность подачи исков в инвестиционный арбитраж".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства