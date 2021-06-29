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Токаев принял Матвиенко в Акорде

28.06.2021 9613
Токаев принял Матвиенко в Акорде
Фото: пресс-служба сената парламента РК
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮНЯ - Казахстан высоко оценивает личный вклад председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в развитие союзнических отношений республики с Россией. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи со спикером СФ, которая находится в Нур-Султане с визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы очень высоко оцениваем ваш личный вклад в развитие и укрепление стратегического партнерства и союзнических отношений между нашими странами", - сказал глава государства.

 
По его словам, он с особым вниманием рассматривает суть парламентской дипломатии, которая играет все большую роль в развитии межгосударственного сотрудничества. 
 

Это в полной мере касается сотрудничества между Казахстаном и РФ", - цитирует Токаева ТАСС.

 
Глава государства также подчеркнул, что для казахстанской стороны отношения дружбы, сотрудничества и союзничества имеют первостепенное значение. "Мы с большим уважением относимся к вашей плодотворной эффективной деятельности в качестве председателя Межпарламентской ассамблеи СНГ. Этот в высшей степени важный орган показал себя на международной парламентской площадке и за пределами парламентского измерения в качестве очень эффективного органа взаимодействия между депутатами самых разных стран", - добавил он.
 

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