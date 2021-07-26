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Министры обороны обсудили помощь Казахстана Таджикистану

25.07.2021 9802
Министры обороны обсудили помощь Казахстана Таджикистану
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 25 ИЮЛЯ - Состоялся телефонный разговор между министрами обороны Казахстана и Таджикистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В пресс-службе Министерства обороны РК сообщили, что в ходе телефонного разговора министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев и министр обороны Республики Таджикистан генерал-полковник Шерали Мирзо обсудили ситуацию в районе таджикско-афганской границы и вопросы оказания Казахстаном помощи Таджикистану для противостояния имеющимся рискам и вызовам.
 
Руководители оборонных ведомств также затронули вопросы, связанные с предстоящим совещанием министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе.
 

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