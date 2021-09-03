Парламент принял ратификацию протокола о внесении изменений в договор о ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - В ходе заседания сената парламента Республики Казахстан под председательством Маулена Ашимбаева сенаторы рассмотрели и приняли закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в связи с присоединением к нему Кыргызской Республики", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Принятые изменения призваны решить отдельные вопросы поставок электроэнергии между государствами-членами Евразийского экономического союза. Надеемся, что в дальнейшем эти поправки будут способствовать эффективному использованию электроэнергии в рамках организации", - отметил спикер сената.

Кроме того, на заседании палаты депутаты сената приняли решение о перечислении своей однодневной заработной платы в фонд помощи пострадавшим от взрывов в Жамбылской области

По инициативе президента страны со следующего года будет увеличен размер минимальной заработной платы. Это решение, безусловно, позволит повысить благосостояние более миллиона казахстанцев. Кроме того, до 2025 года заработная плата бюджетников будет расти на 20 процентов ежегодно. Данная мера охватывает работников сферы культуры и архивов, егерей, а также других специалистов бюджетной сферы", - сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер сената подчеркнул важность озвученных президентом страны поручений по решению актуальных проблем казахстанцев, связанных с обеспечением питьевой водой, жилья, пастбищных угодий, поддержки систем здравоохранения, образования и бизнеса. В связи с этим он подчеркнул, что все эти меры требуют внесения важных законодательных изменений.

До конца года мы должны принять дополнительные законодательные поправки, предусматривающие эффективное использование Национального фонда и бюджета. Кроме того, будут приняты законодательные решения для дальнейшего развития и поддержки научной сферы, эффективного использования активов, развития агломераций", - добавил Маулен Ашимбаев.

Председатель палаты подчеркнул, что в дальнейшем сенат будет проводить системную и комплексную работу по законодательному обеспечению приоритетов, обозначенных в послании.

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