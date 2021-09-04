Байбек: Особое внимание в послании уделяется адресной поддержке простых казахстанцев

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НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - Первый заместитель партии Nur Otan Бауыржан Байбек выделил три ключевых момента в послании президента народу Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Первый зампред партии Nur Otan отметил, что в СМИ и соцсетях идет активное обсуждение послания президента "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны".

Байбек отмечает три основных, по его мнению, момента.

Во-первых, послание главы государства, озвученное в год 30-летия Независимости нашей страны, не только расставляет приоритеты и задает вектор дальнейшего развития государства и общества, но и подводит главный итог пройденного за эти годы пути. Как сказал Касым-Жомарт Кемелевич в самом начале своего выступления, "благодаря дальновидной политике Первого Президента - Елбасы, Казахстан добился значительных успехов и стал известен во всем мире. В единстве и согласии мы смогли построить новое государство - это наше главное достижение. Мы укрепили дух нации, заложив прочный фундамент для развития. Стали влиятельным членом мирового сообщества. Благодаря стабильности в обществе вышли на путь устойчивого прогресса"", - написал он в Facebook .

Байбек отмечает, что "Казахстан сегодня является государством, обладающим необходимым запасом прочности".

Это и внутриполитическая стабильность, и миролюбивая внешняя политика, и устойчивая в целом экономика. Подушка безопасности в виде Национального фонда, созданного в свое время Елбасы Нурсултаном Назарбаевым вопреки предложениям оппозиции "раздать деньги", позволяет сегодня не только справляться с экономическими потрясениями, но и выдвигать новые инициативы по дальнейшему развитию страны", - сказал он.

Во-вторых, продолжает первый зампред, послание озвучено в условиях охватившего весь мир и Казахстан коронакризиса, ухудшения социально-экономического самочувствия граждан и повсеместного роста протестных настроений.

На этом фоне мы, к сожалению, наблюдаем и усиление геополитической турбулентности, санкционного противостояния мировых держав. Мы видим, как в Афганистане тысячи беженцев покидают в страхе свои дома, что не может не отражаться на ситуации в Центрально-Азиатском регионе и в нашей стране в целом. Очень важно, что в этих крайне непростых условиях послание главы государства дает конкретные ответы на текущие риски и угрозы, четко расставляя приоритеты. Президент страны отметил, что для Казахстана наивысшими приоритетами являются дальнейшее укрепление национального единства, развитие гражданского общества, а также создание новых стимулов для качественного роста экономики", - напоминает партиец.

По его мнению, это позволит не только успешно преодолеть сегодняшние испытания, но и обеспечить развитие страны в постпандемический период.

И, в-третьих, необходимо подчеркнуть системность и последовательность главы государства в реализации курса, направленного на дальнейшую политическую модернизацию, развитие гражданского общества, внедрение новых социальных стандартов, поддержку отечественного бизнеса, противодействие коррупции, а также повышение эффективности госаппарата. Ход реализации ежегодных посланий и озвученной президентом страны Касым-Жомартом Токаевым на ХХ съезде партии Nur Otan предвыборной программы "Путь перемен: достойную жизнь каждому!" показывает, что приоритетное внимание уделяется таким важным вопросам, как качество системы здравоохранения, доступность образования, цифровизация, развитие регионов и многое другое. Особое внимание уделяется адресной, конкретной поддержке простых казахстанцев, повышению их благосостояния", - заявил он.

Байбек отметил, что, согласно анализу более 100 тысяч обращений граждан в общественные приемные партии, а также итогов многочисленных встреч депутатов Nur Otan с населением, сегодня тройку актуальных проблем составляют вопросы роста цен, повышения коммунальных тарифов и обеспечения жильем.

В этой связи 5 инициатив главы государства, направленные на повышение доходов населения и стимулирование потребительского спроса в условиях продолжающейся пандемии, очень своевременны. Так, повышение уровня минимальной заработной платы до 60 тысяч тенге, реализация мер стимулирования бизнеса к увеличению зарплат работников, внедрение для малого и среднего бизнеса единого платежа с фонда оплаты труда со снижением налоговой нагрузки с 34 до 25%, ежегодное 20%-ное повышение зарплат для большой категории гражданских служащих, а также дальнейшее упрощение условий получения жилищных займов так или иначе коснутся практически всех граждан нашей страны. По оценкам экспертов, только увеличение размера минимальной заработной платы приведет к росту экономики на 1,5%", - подчеркнул он.

Байбек заверил, что Nur Otan, как правящая партия "обеспечит системный общественный контроль реализации послания и предвыборной программы "Путь перемен: достойную жизнь каждому!".

Так, по его словам, с начала года исполнено 11% предвыборных обещаний на республиканском и 12% - на региональном уровнях.

В конкретных цифрах это - 7,7 млн квадратных метров жилья, 34 школы на 12,2 тысячи и 68 детских садов на 4,5 тысячи мест, 77 новых предприятий на более 160 тысяч рабочих мест. До конца года будет введено еще 200 различных социальных объектов, в том числе новые школы, больницы и др. Отдельным блоком идёт масштабное развитие транспортной и инженерной инфраструктуры", - поделился партиец.

Как отметил глава государства, "благодаря единству и созидательному труду казахстанцев мы успешно преодолеваем все трудности и испытания. Наша страна находится на пороге четвертого десятилетия Независимости. Уже сейчас очевидно, что это время будет нелегким. Поэтому мы должны быть готовы к любым вызовам и угрозам, непрерывно совершенствоваться и всегда двигаться вперед. Nur Otan, как партия реальных дел и ясных целей, работающая на благо людей, обеспечит реализацию всех поставленных руководством страны задач и своих предвыборных обещаний перед казахстанцами", - добавил Байбек.

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