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Казахстан ратифицировал поправки в договор о ЕАЭС в связи с присоединением к нему Кыргызстана

15.09.2021, 17:00 5104
НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в связи с присоединением к нему Кыргызской Республики", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в связи с присоединением к нему Кыргызской Республики", - проинформировала пресс-служба Акорды.

 
Текст закона публикуется в печати.
 

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