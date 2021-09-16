Казахстан ратифицировал поправки в договор о ЕАЭС в связи с присоединением к нему Кыргызстана

НУР-СУЛТАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в связи с присоединением к нему Кыргызской Республики", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в связи с присоединением к нему Кыргызской Республики", - проинформировала пресс-служба Акорды.

Текст закона публикуется в печати.

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