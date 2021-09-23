Мажилис одобрил пакет ратификационных законопроектов

НУР-СУЛТАН. 22 СЕНТЯБРЯ - Сегодня под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось пленарное заседание мажилиса, на котором депутаты одобрили ратификационные соглашения, направленные на укрепление сотрудничества вооруженных сил СНГ в целях реализации их миротворческого потенциала, а также обеспечения региональной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.



В Совместную (объединенную) систему связи входят силы и средства связи вооруженных сил государств-участников соглашения. Принципы формирования организационно-технической структуры, построения и функционирования Совместной системы связи определяются Положением, утверждаемым Советом глав правительств СНГ.

Кроме того, в числе ратификационных законопроектов, одобренных на пленарном заседании, - Соглашение о Совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств-участников СНГ.

Соглашение определяет порядок формирования, применения и завершения деятельности такого Совместного подразделения, его статуса на территории принимающей/транзитной Стороны, а также статуса военнослужащих в период проведения гуманитарного разминирования.

Соглашением предусмотрена возможность привлечения Совместного подразделения к выполнению задач гуманитарного разминирования на территориях государств, не являющихся государствами-участниками СНГ.

Республика Казахстан считает, что такое направление возможно только в соответствии с мандатом Совета безопасности ООН. В связи с этим Соглашение подписано с оговоркой.

На пленарном заседании Палата также определила сроки подготовки заключений по новым законопроектам. Это проект Конституционного закона "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" и сопутствующие поправки к нему.

Среди поступивших в мажилис и ратификационный законопроект - Соглашение Казахстана с США о совершенствовании международной налоговой дисциплины.

Помимо этого, сегодня мажилис утвердил План основных парламентских мероприятий на вторую сессию, который сформирован с учетом задач, поставленных главой государства в послании народу Казахстана на открытии нынешней сессии, а также в соответствии со стратегическими программами страны, отметили в пресс-службе мажилиса.

Перспективы развития водной отрасли Казахстана депутаты мажилиса планируют рассмотреть на парламентских слушаниях. Актуальность темы продиктована ситуацией, которая сложилась этим летом в ряде регионов страны, а также вопросами, поднимаемыми населением в ходе встреч с депутатами.

Запланированы расширенные тематические заседания профильных комитетов Палаты, в том числе выездные, по обсуждению экологических проблем, вопросов развития предпринимательства в регионах, соблюдения прав и недопущения пыток в отношении осужденных лиц, совершенствования системы межбюджетных отношений, развития института корпоративного управления в организациях образования и здравоохранения и др.

Кроме того, предусматривается проведение круглых столов, посвященных, в частности, обеспечению чистой питьевой водой сельских населенных пунктов, сокращению госучастия в предпринимательстве и созданию благоприятных условий для развития добросовестной конкуренции, развитию геологической отрасли, изучению состояния системы ветеринарии и др.

Все мероприятия будут организованы с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, отметили в мажилисе.

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