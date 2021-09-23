В СНГ создадут совместную систему связи вооруженных сил

НУР-СУЛТАН. 22 СЕНТЯБРЯ - Мажилис на пленарном заседании одобрил ратификацию соглашения о совместной системе связи вооруженных сил государств-участников Содружества Независимых Государств, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отмечается в заключении к документу, в соответствии с соглашением, стороны создают cовместную (объединенную) систему связи вооруженных сил государств-участников СНГ в целях развития взаимодействия между вооруженными силами государств-участников Соглашения, пишет Kazpravda.kz.

В Совместную (объединенную) систему связи входят силы и средства связи вооруженных сил государств-участников Соглашения. Принципы формирования организационно-технической структуры, построения и функционирования Совместной системы связи определяются Положением, утверждаемым Советом глав правительств Содружества Независимых Государств", - говорится в заключении.





Кроме того, палата одобрила ратификацию Соглашения о Совместном инженерном подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил государств-участников СНГ.





Соглашением предусмотрена возможность привлечения Совместного подразделения к выполнению задач гуманитарного разминирования на территориях государств, не являющихся государствами-участниками СНГ. Соглашение определяет порядок формирования, применения и завершения деятельности Совместного инженерного подразделения гуманитарного разминирования вооруженных сил государств-участников Содружества, его статуса на территории принимающей/транзитной Стороны, а также статуса военнослужащих в период проведения гуманитарного разминирования.





Кроме того, документом предусмотрена возможность привлечения Совместного подразделения к выполнению задач гуманитарного разминирования на территориях государств, не являющихся государствами-участниками СНГ.





При этом, отмечается в заключении, Республика Казахстан считает, что такое направление возможно только в соответствии с мандатом Совета безопасности ООН. В связи с этим Соглашение подписано с оговоркой.

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