Каирбек Сулейменов о ВКО: Отсутствие комиссий по противодействию коррупции - просто из ряда вон

Фото: Пресс-служба Nur Otan

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 4 ОКТЯБРЯ - Республиканский общественный совет по противодействию коррупции при Nur Otan рассмотрел качество реализации партийной Программы по противодействию коррупции до 2025 года в Восточно-Казахстанской области. Рабочей группой было изучено состояние дел в указанном регионе за 2019-2021 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы партии, в ВКО за 2019 - 2021 годы было зарегистрировано 170 коррупционных преступлений по фактам взяточничества, 174 хищений бюджетных средств, 21 случай злоупотребления должностными полномочиями. К уголовной ответственности привлечены 222 человека, из которых 5 руководителей республиканского, 25 - областного, 17 - городского и районного уровней.

В ходе заседания партийцы сделали акцент на сфере образования, которая занимает "лидирующую" позицию по уровню коррупции в области. За три неполных года зарегистрировано 45 преступлений.

Также нуротановцы обратили внимание на отсутствие при акимате Семея комиссии по вопросам противодействия коррупции, отметив, что в городе с 2019 года зарегистрировано 58 коррупционных преступлений. Аналогичная комиссия отсутствует и при акимате Шемонаихинского района.

При каждом местном исполнительном органе такая комиссия должна быть, без исключений. В Семее и Шемонаихинском районе существуют комиссии по профилактике правонарушений, но это совсем другое, они рассматривают общие вопросы: от бытового насилия до безопасного вождения. Анализом коррупционных рисков вообще никто не занимается, по сути дела и некому", - заявил председатель совета, депутат мажилиса Ерлан Саиров.

То, что в ВКО в сфере противодействия и профилактики коррупции большие проблемы, отметил первый заместитель председателя совета Каирбек Сулейменов. По его словам, в сравнении с состоянием дел в других регионах, "самый разгромный доклад получился именно по Восточно-Казахстанской области. И несмотря на это, первые руководители области отсутствуют на заседании".

Вообще, нарушения типичны для всех областей, не только для ВКО, это формализм, отсутствие аналитики, отписки. Всей организационной работы по созданию фронта противодействию коррупции попросту нет. Но то, что в Семее и Шемонаихинском районе комиссии по противодействию коррупции не созданы - это просто из ряда вон. Если комиссий нет, значит и эффекта ноль", - сказал Сулейменов.

Члены совета также сделали акцент на том, что в области в рамках реализации предвыборной программы партии по 18 пунктам имеется риск неисполнения.

С начала текущего года по области 80% фракций Nur Otan в городских и районных маслихатах только по одному разу рассмотрели вопросы исполнения предвыборных обещаний. В маслихате Катон-Карагайского района партийная фракция вообще не рассматривала риски неисполнения предвыборных программ", - уточнили в партии.

По мнению члена совета, представителя партии "Ак жол" Меруерт Казбековой, "непосредственно при выезде в Восточно-Казахстанскую область местные чиновники игнорировали рабочую группу".

Нужно напомнить всем руководителям, акимам городов, районов, областей и их заместителям, что они занимают эти должности только благодаря тому, что они члены Nur Otan. Если они пренебрегают партийным Советом по противодействию коррупции, следует сделать выводы по их членству в партии. А если они не будут членами Nur Otan, то смогут ли они и дальше занимать свои должности?" - поставила вопрос Меруерт Казбекова.

По итогам заседания принято решение привлечь к партийной ответственности в виде выговора первого заместителя акима Восточно-Казахстанской области Алмасхана Сматлаева, в виде замечания - акима Семея Бакытжана Байахметова, в виде выговора - акима Шемонаихинского района Григория Акулова и руководителя областного управления образования Сайрангуль Жумадилову.

Кроме того, местным исполнительным органам Восточно-Казахстанской области рекомендовано усилить антикоррупционную работу, активизировать деятельность по реализации предвыборной программы партии Nur Otan и обеспечить надлежащую работу комиссий по противодействию коррупции во всех городах и районах области", - добавили в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства