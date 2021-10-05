Каирбек Сулейменов о ВКО: Отсутствие комиссий по противодействию коррупции - просто из ряда вон

Фото: Nur Otan
НУР-СУЛТАН. 4 ОКТЯБРЯ - В Республиканском общественном совете по развитию аграрного сектора при партии Nur Otan высказались о подорожании основных продуктов питания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как отметил председатель Аграрного совета, депутат мажилиса Берик Оспанов, партией Nur Otan неоднократно поднимались вопросы по обеспечению в регионах продовольственных запасов для недопущения дефицита и роста цен.
Согласно данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, сохраняется тенденция роста мировых цен на продовольственные товары. Так, в августе мировые цены выросли на 33% в сравнении с предыдущим годом. Сахар подорожал на 9,6%, растительные масла - на 6,7%, зерновые - на 3,4%, в том числе пшеница - на 8,8%. Все это также будет влиять на увеличение цен на внутреннем рынке Казахстана, так как импорт сельхозпродукции в страну только за прошлый год составил более $4 млрд", - сказал Берик Оспанов.
С начала года цены на социально-значимые продукты питания выросли на 9,6%. Наибольший рост отмечен в Нур-Султане (11,3%), Кызылординской (11,2%) и Жамбылской (10,7%) областях. При этом снижения цен на продукты питания с начала года не наблюдалось ни в одном из регионов.
Из продовольственных товаров больше всего подорожали морковь - на 40,7%, масло подсолнечное - на 29,4%, капуста - на 25,7%, картофель - на 21,2%, лук - на 19,5% и сахар на 13%, несмотря на увеличение объема его производства за 8 месяцев в 3 раза.
Анализ показывает, что ежегодный рост цен на картофель и морковь формируется в основном в период межсезонья (март - июль) и в редких случаях в зимний период - в зависимости от завершения уборочной кампании. Вместе с тем на сегодня имеется ряд факторов, которые могут повлиять на дальнейший рост цен на овощи (картофель, морковь, лук, свекла, капуста). Это возросшие транспортные расходы, сложившиеся летом текущего года экстремально засушливые условия в ряде регионов, рост оплаты аренды и другие. В случае непринятия конкретных мер цены могут вырасти до начала сезонных сроков. Предположительно, до конца текущего года", - подчеркнул он.
При этом, по словам Берика Оспанова, реализуемые Министерством сельского хозяйства и местными исполнительными органами меры, такие как установление пороговых значений и предельно допустимых розничных цен, организация продуктовых ярмарок, кредитование торговых сетей, ни в одном регионе не удерживают инфляцию на уровне или ниже установленного порога. Также не на должном уровне организована работа по формированию стабилизационных фондов в регионах.
По данным регионов, обеспеченность имеющимися запасами продтоваров (по фактическому потреблению) составляет всего от нескольких дней до недели. К примеру, по состоянию на 20 сентября в Актюбинской и Жамбылской областях остались запасы только по нескольким видам социально-значимых продовольственных товаров (мука, рис), а в Атырауской и Восточно-Казахстанской областях в стабфондах запасы продовольственных товаров отсутствуют. Наименьшие объемы финансирования для формирования стабфондов предусмотрены в Северо-Казахстанской (146,6 млн тенге), Кызылординской (83,5 млн тенге) и Восточно-Казахстанской областях (23,6 млн тенге)", - сообщил председатель совета.
Вместе с тем закупаемые прежде объемы продовольствия в стабфонды будут недостаточны в предстоящем периоде, заявил нуротановец. В связи с этим в целях минимизации спекулятивного роста цен необходимо должным образом реагировать на аналогичные попытки повышения цен, которые наблюдались весной 2021 года.
Так, в настоящее время перекупщиками на рынках формируется очень высокая торговая наценка. Например, сегодня сельхозпроизводители реализуют картофель и морковь по цене 70-80 и 110 тенге соответственно, а на рынках цена доходит до 155 и 205 тенге (например, в Актау - картофель 189 тенге, морковь 287 тенге).
Такие факты свидетельствуют о слабой организации форвардных закупок продукции непосредственно у хозяйств. Так, по информации крупных сельхозпредприятий, на направленные летом 2020 года в региональные СПК письма с предложением о заключении договоров хранения сельхозпродукции по фиксированной цене не были получены ответы. В результате в июне цены на картофель достигли в среднем по республике 217 тенге за килограмм, а в отдельных регионах - 290 тенге за килограмм", - возмутился Берик Оспанов.
В этой связи Республиканским общественным советом по развитию аграрного сектора при партии Nur Otan дан ряд рекомендаций Министерству сельского хозяйства и председателям филиалов партии Nur Otan - акимам регионов, в том числе определить необходимый перечень и объем продовольственных товаров, достаточный для недопущения роста цен, принять меры по обеспечению достаточных резервов продовольствия в региональных стабилизационных фондах путем закупа продукции непосредственно у товаропроизводителей по низким ценам для последующей стабилизации рынка и др.
Региональным и территориальным общественным советам по развитию аграрного сектора при партии Nur Otan в срок до 8 октября поручено рассмотреть вопрос недопущения роста цен на социально-значимые продукты питания и насыщения внутреннего рынка отечественными продовольственными товарами.
Сообщается, что информацию о принятых мерах необходимо представить в Центральный аппарат партии в срок до 1 ноября 2021 года.
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 1 ОКТЯБРЯ - Касым-Жомарт Токаев совершит ряд визитов в страны ближнего и дальнего зарубежья, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ближайшие месяцы график президента насыщен важными внешнеполитическими мероприятиями. Ожидается ряд визитов в страны ближнего и дальнего зарубежья, участие в нескольких саммитах. Кроме того, намечены встречи с высокими зарубежными гостями, которые посетят Казахстан", - написал в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
По его словам, внешнеполитическая активность Казахстана в последние месяцы значительно выросла. Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в ряде крупных мероприятий двустороннего и многостороннего характера.
С начала августа глава государства принял участие в консультативной встрече лидеров Центральной Азии в Туркменистане, саммитах ШОС и ОДКБ в Таджикистане, посетил с государственным визитом Республику Корея. Кроме того, состоялся рабочий визит в Российскую Федерацию. В Душанбе состоялись личные беседы с Президентом Ирана и Премьер-министром Пакистана.
В рамках видеоконференций Касым-Жомарт Токаев выступил на неформальном саммите ОДКБ, Восточном экономическом форуме, Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
С 21 по 28 сентября глава государства принял участие сразу в четырех мероприятиях в рамках 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН: Общеполитических дебатах, Саммите ООН по продовольственным системам, Глобальном саммите по COVID-19, пленарном заседании высокого уровня, посвященном Международному дню борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.
В течение двух месяцев состоялись телефонные разговоры с лидерами России, Франции, Беларуси, Узбекистана, Европейского союза, Саудовской Аравии.
Столица Казахстана принимает все больше зарубежных делегаций самого высокого уровня. На приеме у президента Казахстана побывали премьер-министр России, спикеры парламентов Швейцарии, Таджикистана, Турции, Азербайджана, министр иностранных дел Северной Македонии, министр инвестиций Королевства Саудовская Аравия, глава Республики Башкортостан, представители международных организаций и крупных иностранных компаний.
Всего в августе - сентябре Касым-Жомарт Токаев принял участие в 10 крупных саммитах и форумах (3 - офлайн, 7 - онлайн), совершил 2 зарубежных визита, провел 7 телефонных разговоров с иностранными лидерами, принял 12 зарубежных делегаций.
Можно сказать, что Казахстан наращивает взаимодействие на внешнеполитической арене по всем направлениям. Ширится география контактов. Текущая ситуация показывает, что международное сотрудничество сейчас востребовано даже больше, чем до пандемии коронавируса. В мире появились новые вызовы и угрозы. Непростая ситуация складывается во многих регионах, в том числе и в сопредельных с Центральной Азией странах. Экономический кризис затронул практически все континенты. Произошло снижения уровня товарооборота между многими странами, возникли сложности в транспортно-логистическом взаимодействии. Без политической воли лидеров государств вряд ли возможно возвращение к прежнему состоянию мира. Безусловно, одной из главных тем остается преодоление последствий пандемии. Политики обсуждают вопросы сотрудничества по вопросам производства и поставок вакцин против COVID-19. Свои предложения по этой актуальной проблеме президент Казахстана высказал с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, а также в ходе других многосторонних и двусторонних мероприятий. Все чаще в повестку дня встреч на высшем уровне входит обсуждение ситуации в мире после пандемии – новые формы политического, торгово-экономического, инвестиционного и технологического сотрудничества. Так, о реализации конкретных проектов в сферах цифровизации и новых технологий речь шла в ходе переговоров с руководством Южной Кореи, России, Европейского союза. Таким образом, активизация международного сотрудничества по всем направлениям должна способствовать формированию контуров постпандемического мира, в котором откроются границы, будут восстановлены и выйдут на новый уровень политические, экономические, культурно-гуманитарные, межчеловеческие контакты", - сообщил Уали.
Фото: РИА Новости
НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин подписали ряд соглашений по итогам XVII Форума межрегионального сотрудничества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Темой этого года стало "Сотрудничество в области экологии и зелёного роста", сообщает пресс-служба российского президента
. К дискуссии были приглашены руководители ключевых министерств Казахстана и России.
На полях форума подписан пакет документов. В частности, президенты подписали соглашение между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК и Министерством природных ресурсов и экологии РФ по охране, воспроизводству и использованию трансграничных популяций сайгака, а также план совместных действий России и Казахстана по сохранению популяции каспийского тюленя на 2021–2026 годы.
Кроме того, акиматы Павлодарской, Акмолинской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областей подписали соглашения о сотрудничестве с рядом областей России.
На встрече также заключены несколько контрактов между казахстанскими и российскими компаниями.