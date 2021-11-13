Следующее заседание Совета глав правительств СНГ планируется провести в мае 2022 года

Фото: сайт премьер-министра РК

НУР-СУЛТАН. 12 НОЯБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в заседании Совета глав правительств (СГП) Содружества Независимых Государств (СНГ) в режиме видеоконференцсвязи, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 2022 году Казахстан будет председательствовать в СНГ. Следующее заседание СГП планируется провести в мае 2022 года в Нур-Султане, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

В своем выступлении глава правительства отметил последовательное восстановление национальных экономик стран СНГ и переход с антикризисной на постпандемическую повестку развития. Так, Согласно последним прогнозам МВФ, все экономики СНГ достигнут допандемических объемов производства в 2021-2022 годы. В качестве примера усиливающейся динамики в объемах внешней торговли на пространстве Содружества Мамин привел рост на 27% товарооборота Казахстана в рамках СНГ за январь - август текущего года до $20 млрд.

Премьер-Министр подчеркнул необходимость усиления темпов реализации потенциала производственной интеграции экономик стран СНГ, а также внедрения государствами Содружества модели "зеленой" экономики в целях обеспечения устойчивого роста.

Мамин обратил особое внимание на важность повышения качества и доступности инфраструктуры, системного и последовательного совершенствования совместной транспортной политики, гармонизации регламентов и стандартов, проведения согласованной тарифной политики и взаимного предоставления преференций для широкого использования транзитного потенциала стран СНГ.

О растущем спросе на альтернативные транспортные маршруты в СНГ свидетельствует тот факт, что за первые 9 месяцев текущего года объем транзитных контейнерных перевозок только по маршруту КНР - ЕС вырос почти на 40%, достигнув более 600 тыс. ДФЭ.

Премьер-министр предложил усилить работу по совместному производству продукции АПК и выводу ее на внешние рынки. Важным направлением этой работы должна стать реализация потенциала Единой товаропроводящей сети с опорой на трансграничные хабы и оптово-распределительные центры, что позволит обеспечить продовольственную безопасность и повысить экономическую связанность всех стран СНГ.

Обсуждены актуальные вопросы экономического взаимодействия в рамках СНГ.

По итогам заседания принято соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях.

Утверждены Комплексный план мероприятий на 2021-2025 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года, План мероприятий по проведению Года народного творчества и культурного наследия в СНГ в 2022 году, Концепция стратегического развития железнодорожного транспорта на "пространстве 1520" до 2030 года.

В заседании приняли участие премьер-министры Азербайджана Али Идаят оглы Асадов, Беларуси - Роман Головченко, Кыргызстана - Акылбек Жапаров, Молдовы - Наталья Гаврилица, России - Михаил Мишустин, Таджикистана - Кохир Расулзода, Узбекистана - Абдулла Арипов, вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян, заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Чарымырат Пурчеков.