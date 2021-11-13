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Следующее заседание Совета глав правительств СНГ планируется провести в мае 2022 года

12.11.2021, 16:43 18874
Следующее заседание Совета глав правительств СНГ планируется провести в мае 2022 года
Фото: сайт премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 12 НОЯБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в заседании Совета глав правительств (СГП) Содружества Независимых Государств (СНГ) в режиме видеоконференцсвязи, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В 2022 году Казахстан будет председательствовать в СНГ. Следующее заседание СГП планируется провести в мае 2022 года в Нур-Султане, сообщает пресс-служба премьер-министра РК. 
 
В своем выступлении глава правительства отметил последовательное восстановление национальных экономик стран СНГ и переход с антикризисной на постпандемическую повестку развития. Так, Согласно последним прогнозам МВФ, все экономики СНГ достигнут допандемических объемов производства в 2021-2022 годы. В качестве примера усиливающейся динамики в объемах внешней торговли на пространстве Содружества Мамин привел рост на 27% товарооборота Казахстана в рамках СНГ за январь - август текущего года до $20 млрд. 
 
Премьер-Министр подчеркнул необходимость усиления темпов реализации потенциала производственной интеграции экономик стран СНГ, а также внедрения государствами Содружества модели "зеленой" экономики в целях обеспечения устойчивого роста. 
 
Мамин обратил особое внимание на важность повышения качества и доступности инфраструктуры, системного и последовательного совершенствования совместной транспортной политики, гармонизации регламентов и стандартов, проведения согласованной тарифной политики и взаимного предоставления преференций для широкого использования транзитного потенциала стран СНГ.
 
О растущем спросе на альтернативные транспортные маршруты в СНГ свидетельствует тот факт, что за первые 9 месяцев текущего года объем транзитных контейнерных перевозок только по маршруту КНР - ЕС вырос почти на 40%, достигнув более 600 тыс. ДФЭ. 
 
Премьер-министр предложил усилить работу по совместному производству продукции АПК и выводу ее на внешние рынки. Важным направлением этой работы должна стать реализация потенциала Единой товаропроводящей сети с опорой на трансграничные хабы и оптово-распределительные центры, что позволит обеспечить продовольственную безопасность и повысить экономическую связанность всех стран СНГ. 
 
Обсуждены актуальные вопросы экономического взаимодействия в рамках СНГ. 
 
По итогам заседания принято соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях. 
 
Утверждены Комплексный план мероприятий на 2021-2025 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года, План мероприятий по проведению Года народного творчества и культурного наследия в СНГ в 2022 году, Концепция стратегического развития железнодорожного транспорта на "пространстве 1520" до 2030 года. 
 
В заседании приняли участие премьер-министры Азербайджана Али Идаят оглы Асадов, Беларуси - Роман Головченко, Кыргызстана - Акылбек Жапаров, Молдовы - Наталья Гаврилица, России - Михаил Мишустин, Таджикистана - Кохир Расулзода, Узбекистана - Абдулла Арипов, вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян, заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Чарымырат Пурчеков.
 

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Токаев принял участие в церемонии открытия нового офиса Секретариата совета сотрудничества тюркоязычных государств

12.11.2021, 15:39 21304
Токаев принял участие в церемонии открытия нового офиса Секретариата совета сотрудничества тюркоязычных государств
Фото: Хабар 24
СТАМБУЛ. 12 НОЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев совместно с президентами Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Туркменистана и премьер-министром Венгрии принял участие в торжественной церемонии открытия нового офиса Секретариата совета сотрудничества тюркоязычных государств, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По завершении церемонии главы государств направились на Остров демократии и свобод, расположенного к юго-востоку от Стамбула для участия в VIII Саммите Тюркского совета. 
 
Саммит начнется в 17.30 по времени Нур-Султана, сообщил в Facebook пресс-секретарь Токаева Берик Уали. 
 
 

Казахстан и Сербия обсудили дальнейшие двусторонние отношения

10.11.2021, 16:25 42391
Казахстан и Сербия обсудили дальнейшие двусторонние отношения
Фото: МИД РК
БЕЛГРАД. 10 НОЯБРЯ - Посол Казахстана в Сербии Мади Атамкулов встретился с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем. В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам активизации двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Стороны обсудили повестку дня двустороннего сотрудничества, отметив дружественный характер отношений между двумя странами и обоюдное намерение активизировать взаимные контакты, приурочив их к 25-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Сербией", - сообщили в пресс-службе МИД РК.

 
Посол Казахстана выразил признательность сербской стороне за готовность поддержать инициативу Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева "Зеленый мост" и присоединиться к Хартии соответствующей программы партнерства.
 
Министр Никола Селакович, в свою очередь, поздравил посла Мади Атамкулова с 30-летием Независимости Казахстана и поблагодарил за неизменную поддержку Сербии по вопросу Косово и Метохии.
 
Как сообщили в ведомстве, особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам активизации двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, проведения очередного заседания МПК, расширения нормативно-правовой базы и развития межрегиональных связей.
 
 

"Беспрецедентное решение Елбасы". Как появилась программа "Болашак"

05.11.2021, 10:19 103384
"Беспрецедентное решение Елбасы". Как появилась программа "Болашак"
Фото: пресс-служба NurOtan
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - Пресс-служба партии Nur Otan в рамках рубрики "Этот день в истории" опубликовала в социальных сетях видеоролик, посвященный программе "Болашак", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

5 ноября 1993 года вышел указ Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева об учреждении стипендии "Болашак". Благодаря беспрецедентному решению Елбасы тысячи казахстанцев смогли получить высшее образование в лучших вузах мира. Сегодня болашаковцы не только успешно работают в различных секторах экономики, но и запускают стартапы, реализуют сотни научных разработок и проектов в сфере образования, здравоохранения и науки", - говорится в описании к видеоролику.

 
Отмечается, что в 2001 году первыми выпускниками была учреждена Ассоциация "Болашак", ставшая одной из наиболее успешных неправительственных организаций страны. 
 
В 2011 году болашаковцы создали фонд "Болашак" для реализации социальных и благотворительных проектов, направленных на поддержку талантливых детей. 
 
К примеру, за десять лет по самым высоким стандартам с английского на казахский язык было дублировано 37 фильмов для детей. Одним из ключевых направлений работы фонда "Болашак" стал проект по развитию инклюзивного образования, рассказали в пресс-службе партии.
 

В рамках болашаковского проекта "Каждый ребенок достоин школы" свыше двух тысяч детей с особыми потребностями получили путевку в новую жизнь. Многие из них научились говорить, вышли на самостоятельное обучение, стали призерами различных соревнований и олимпиад. В целом во всех регионах страны открыто 59 специализированных реабилитационных учреждений, в том числе 43 кабинета поддержки инклюзии", - рассказывается в ролике.

 
Как подчеркнули в пресс-службе партии, "Болашак" - один из многих успешных проектов Елбасы, ставший международным брендом Казахстана. 
 
 

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