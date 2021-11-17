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Токаев встретился с главой Калмыкии

16.11.2021, 15:34 25948
Токаев встретился с главой Калмыкии
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял главу Республики Калмыкия Бату Хасикова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Главы государств обсудили вопросы развития взаимодействия регионов Казахстана с Калмыкией. Отмечены возможности активизации торгово-экономического, транспортно-логистического, экологического и культурно-гуманитарного сотрудничества. 
 
Глава государства пожелал Бату Хасикову дальнейших успехов на посту руководителя республики.

В настоящее время Касым-Жомарт Токаев выступает в прямом эфире шестого заседания Национального совета общественного доверия. 

Ранее президент принял участие в торжественном заседании участников Каспийского трубопроводного консорциума в честь 25-летия подписания договора акционеров. 
 

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Президент Узбекистана посетит Казахстан

17.11.2021, 14:38 8965
Президент Узбекистана посетит Казахстан
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе беседы глав государств состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития стратегического партнерства Казахстана и Узбекистана по всему спектру двусторонней повестки дня, сообщает Акорда.
 
Приоритетное значение было уделено наращиванию торгово-экономического сотрудничества, укреплению инвестиционного взаимодействия, а также реализации совместных проектов в сфере промышленности, машиностроения, транспорта и логистики, сельского хозяйства и др. 
 
В целях придания практического импульса многогранным казахско-узбекским отношениям, собеседники достигли договоренности организовать государственный визит лидера Узбекистана Шавката Мирзиёева в Казахстан до конца текущего года. В этой связи правительствам двух стран поручено обеспечить качественное наполнение предстоящих переговоров на высшем уровне.
 

Ситуация на границе Армении и Азербайджана стабилизирована при посредничестве России

17.11.2021, 11:19 15094
НУР-СУЛТАН. 17 НОЯБРЯ - Главы Минобороны Азербайджана и Армении приняли меры по стабилизации обстановки на границе между двумя государствами после разговора с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Ситуация в районе горы Килисали нормализовалась, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Новое обострение между Арменией и Азербайджаном возникло во вторник. Стороны обвинили друг друга в провокациях. В Минобороны Армении сообщили, что в результате наступательных действий азербайджанских ВС на восточном направлении с армянской стороны есть погибшие и раненые, также потеряны два боевых поста. Председатель Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что республика обратилась к РФ с призывом "защитить территориальную целостность Армении", сообщает ТАСС.
 

В результате телефонных переговоров с главами военных ведомств Азербайджанской Республики и Республики Армения, проведенных по инициативе министра обороны Российской Федерации Шойгу, азербайджанской и армянской сторонами были предприняты меры по стабилизации обстановки. В настоящее время боестолкновения в районе горы Килисали прекращены, ситуация нормализовалась и находится под контролем", - сообщили в Минобороны РФ.

 
Отмечается, что Сергей Шойгу призвал министров обороны Армении и Азербайджана прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки.
 

Следующее заседание Совета глав правительств СНГ планируется провести в мае 2022 года

12.11.2021, 16:43 65314
Следующее заседание Совета глав правительств СНГ планируется провести в мае 2022 года
Фото: сайт премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 12 НОЯБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в заседании Совета глав правительств (СГП) Содружества Независимых Государств (СНГ) в режиме видеоконференцсвязи, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В 2022 году Казахстан будет председательствовать в СНГ. Следующее заседание СГП планируется провести в мае 2022 года в Нур-Султане, сообщает пресс-служба премьер-министра РК. 
 
В своем выступлении глава правительства отметил последовательное восстановление национальных экономик стран СНГ и переход с антикризисной на постпандемическую повестку развития. Так, Согласно последним прогнозам МВФ, все экономики СНГ достигнут допандемических объемов производства в 2021-2022 годы. В качестве примера усиливающейся динамики в объемах внешней торговли на пространстве Содружества Мамин привел рост на 27% товарооборота Казахстана в рамках СНГ за январь - август текущего года до $20 млрд. 
 
Премьер-Министр подчеркнул необходимость усиления темпов реализации потенциала производственной интеграции экономик стран СНГ, а также внедрения государствами Содружества модели "зеленой" экономики в целях обеспечения устойчивого роста. 
 
Мамин обратил особое внимание на важность повышения качества и доступности инфраструктуры, системного и последовательного совершенствования совместной транспортной политики, гармонизации регламентов и стандартов, проведения согласованной тарифной политики и взаимного предоставления преференций для широкого использования транзитного потенциала стран СНГ.
 
О растущем спросе на альтернативные транспортные маршруты в СНГ свидетельствует тот факт, что за первые 9 месяцев текущего года объем транзитных контейнерных перевозок только по маршруту КНР - ЕС вырос почти на 40%, достигнув более 600 тыс. ДФЭ. 
 
Премьер-министр предложил усилить работу по совместному производству продукции АПК и выводу ее на внешние рынки. Важным направлением этой работы должна стать реализация потенциала Единой товаропроводящей сети с опорой на трансграничные хабы и оптово-распределительные центры, что позволит обеспечить продовольственную безопасность и повысить экономическую связанность всех стран СНГ. 
 
Обсуждены актуальные вопросы экономического взаимодействия в рамках СНГ. 
 
По итогам заседания принято соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях. 
 
Утверждены Комплексный план мероприятий на 2021-2025 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года, План мероприятий по проведению Года народного творчества и культурного наследия в СНГ в 2022 году, Концепция стратегического развития железнодорожного транспорта на "пространстве 1520" до 2030 года. 
 
В заседании приняли участие премьер-министры Азербайджана Али Идаят оглы Асадов, Беларуси - Роман Головченко, Кыргызстана - Акылбек Жапаров, Молдовы - Наталья Гаврилица, России - Михаил Мишустин, Таджикистана - Кохир Расулзода, Узбекистана - Абдулла Арипов, вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян, заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Чарымырат Пурчеков.
 

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