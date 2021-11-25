Токаев завтра вылетает в Бельгию

Фото: Министерство торговли и интеграции

АЛМАТЫ. 24 НОЯБРЯ - Сегодня в Алматы состоялось 10-е заседание совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Казахстаном и Пакистаном, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества в области торговли, промышленности, инвестиций, сельского хозяйства, энергетики, туризма, а также рассмотрели возможности улучшения доступа на рынок товаров и услуг обеих стран, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК.

Взаимная торговля между нашими странами демонстрирует стабильный рост. Так, по итогам 2020 года товарооборот между нашими странами вырос на 68,5% по сравнению с 2019 годом (27,1 млн долларов) и достиг 45,6 млн. Только за 9 месяцев текущего года объем двусторонней торговли между Казахстаном и Пакистаном увеличился на 39,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (34,5 млн долларов) и составил 48,2 млн. При этом экспорт вырос на 85,9% и составил 26,6 млн долларов, а импорт - на 6,6% и составил 21,6 млн долларов", - сказал на заседании вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев.

В то же время вице-премьер отметил, что, в целях увеличения взаимной торговли, назрела необходимость диверсификации и расширения номенклатуры поставляемых РК товаров в Пакистан. Перечень из 110 потенциальных товаров, на сумму 487,2 млн долларов, востребованных на рынке Пакистана, уже составлен Министерством.

Стороны отметили важную роль, которую играет казахстанско-пакистанская межправительственная комиссия и подчеркнули приоритетность задачи дальнейшего углубления и диверсификации двусторонних торгово-экономических отношений между двумя странами.

Также, по инициативе казахстанской стороны, активизировалась работа в сфере туризма и были определены приоритеты дальнейшего развития туризма между двумя странами.

Стороны также договорились заключить Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области сельского хозяйства между профильными министерствами.

Кроме того, сопредседатели комиссии обменялись конкретными инициативами по наращиванию объемов инвестиций. Так, Кайрат Торебаев предложил пакистанским коллегам способствовать инвестированию в совместные проекты на казахстанской территории Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос", что облегчит доступ для пакистанского бизнеса к рынкам потребления Евразийского экономического союза.

В этой связи в рамках межправительственной комиссии 24-25 ноября состоится казахстанско-пакистанский бизнес-форум между инвесторами и бизнес-кругами обеих сторон, заинтересованными в продвижении инвестиций и торговли.