Система Orphus

Токаев принял председателя кабмина Кыргызстана

08.12.2021, 15:04 38908
Токаев принял председателя кабмина Кыргызстана
Фото: Akorda
НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя кабинета министров - руководителя администрации президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего стратегического сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном. Особое внимание было уделено конкретным шагам по развитию торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного взаимодействия", - сообщает Акорда.

 

Мы братские государства. Государства, которые входят в ОДКБ, ЕАЭС. На двусторонней основе мы всегда очень тесно взаимодействуем и сотрудничаем", - подчеркнул Токаев. 

 
Он отметил положительную динамику взаимной торговли, которая по итогам 9 месяцев текущего года выросла на 9% и составила 680 млн долларов, Также он указал на важность наращивания темпов этой работы путем задействования всего имеющегося потенциала сотрудничества.
 
В свою очередь, Акылбек Жапаров выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за возможность встречи и передал наилучшие пожелания от президента Кыргызстана. Он также поздравил президента и народ Казахстана с предстоящей 30-летней годовщиной Независимости.
 

За эти годы Казахстан зарекомендовал себя в качестве динамично развивающегося, политически и экономически стабильного и сильного государства, имеющего твердую позицию и авторитет на международной арене. Мы в Кыргызстане всегда рады достижениям вашей страны, всегда чувствуем поддержку братского Казахстана", - подчеркнул Жапаров.

 
Он проинформировал Касым-Жомарта Токаева об успешно проведенных переговорах между правительствами двух стран, выразив уверенность, что их итоги послужат основой для качественного содержательного наполнения планирующегося визита главы государства в Кыргызстан в предстоящем году.
 
В завершение беседы президент Казахстана подтвердил готовность оказывать содействие и всемерно развивать взаимовыгодное сотрудничество с Кыргызстаном и передал слова приветствия лидеру страны Садыру Жапарову.
 

Комментарии

новости по теме

На встрече в рамках Астанинского процесса по Сирии рассмотрят исполнение ранее достигнутых соглашений

09.12.2021, 08:17 14716
На встрече в рамках Астанинского процесса по Сирии рассмотрят исполнение ранее достигнутых соглашений
Фото: МИД РК
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Очередная встреча в рамках Астанинского процесса по Сирии состоится 21-22 декабря 2021 года в городе Нур-Султане, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В переговорах примут участие делегации России, Турции, Ирана, правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей ожидается прибытие представителей ООН, Иордании, Ливана и Ирака. Стороны рассмотрят нынешнюю обстановку в Сирии, задачи по поддержанию спокойствия в зонах деэскалации во исполнение ранее достигнутых соглашений в рамках Астанинского процесса", - проинформировали в МИД РК. 

 
Запланировано проведение заседания Рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам с участием стран-гарантов - России, Турции и Ирана, а также ООН и Международного комитета Красного Креста. 
 
С целью придать импульс переговорному процессу под эгидой ООН стороны обсудят перспективы работы сирийского Конституционного комитета в Женеве.
 
Отмечается, что двусторонние и трехсторонние консультации в городе Нур-Султане продолжатся два дня. Текст итогового заявления будет опубликован в официальных информационных ресурсах. С учетом карантинных ограничений, связанных с распространением коронавируса, проведение пленарного заседания не планируется. 
 

Токаев поздравил Олафа Шольца с избранием на должность канцлера Германии

08.12.2021, 17:12 33886
Токаев поздравил Олафа Шольца с избранием на должность канцлера Германии
Фото: Акорда
БЕРЛИН. 8 ДЕКАБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Олафа Шольца с избранием на пост канцлера Германии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Это историческое событие служит ярким подтверждением доверия народа к вам и возглавляемой вами коалиции в реализации курса на продолжение политического и экономического прогресса страны, а также продвижение национальных интересов на международной арене. Хочу пожелать, чтобы Ваш неустанный труд привел Германию к новым свершениям и успехам", - говорится в поздравительной телеграмме президента.

 
Глава государства отметил, что считает Германию ведущим партнером Казахстана в Европейском союзе и придает особое значение укреплению динамично развивающегося стратегического сотрудничества между нашими странами.
 

Подтверждаю готовность тесно работать с вами в целях дальнейшего обогащения содержания нашего многогранного взаимодействия в форматах Казахстан – Германия и Центральная Азия – Европейский союз. Пользуясь случаем, приглашаю Вас посетить Казахстан с официальным визитом в удобное время", – написал глава государства. 

 
Касым-Жомарт Токаев пожелал Олафу Шольцу успехов в реализации его начинаний, семейного счастья, а дружественному германскому народу - благополучия и процветания.

Социал-демократ Олаф Шольц сменил на посту канцлера Ангелу Меркель, которая находилась в этой должности 16 лет, с 22 ноября 2005 года по 26 октября 2021 года. 
 

 

СМИ сообщили о переговорах Путина и Байдена

08.12.2021, 00:05 53515
СМИ сообщили о переговорах Путина и Байдена
Фото: ria.ru
МОСКВА. 8 ДЕКАБРЯ - Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по телемосту завершились, они продлились чуть более двух часов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Встреча проходила по закрытому каналу видеосвязи. Журналистам показали только первые кадры общения, где главы государств поприветствовали друг друга и обменялись несколькими репликами. Далее встреча проходила тет-а-тет, сообщает РИА Новости.
 
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что это будет достаточно обстоятельная и продолжительная беседа, при этом никаких прорывов в Кремле от нее не ожидают.
 
Как ранее сообщило агентство ТАСС, на встрече планировалось обсудить ситуацию вокруг Украины и тему продвижения НАТО на восток, стратегическую стабильность, двусторонние вопросы, а также темы региональной безопасности, в том числе обстановку в Афганистане. 
 
В начале телемоста Путин и Байден обменялись приветствиями, при этом президент США выразил надежду на очную встречу с российским лидером в будущем. Дальнейшие переговоры прошли за закрытыми дверями.
 
Телемост был организован с помощью защищенной линии видеосвязи, предназначенной для общения руководства двух стран, она использовалась впервые. Путин вышел на связь с президентом США из сочинской резиденции Бочаров Ручей.
 
По данным агентства Bloomberg, Байден после переговоров с российским лидером намерен обсудить их итоги с европейскими союзниками.
 
Разговор глав государств стал пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Ранее лидеры трижды общались по телефону, а в середине июня провели в Женеве очную встречу. Тогда разговор Путина и Байдена с глазу на глаз шел почти два часа и, по оценке обеих сторон, был конструктивным. Женевский саммит РФ и США стал первым с 2018 года.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов