Токаев принял председателя кабмина Кыргызстана

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НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя кабинета министров - руководителя администрации президента Кыргызской Республики Акылбека Жапарова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего стратегического сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном. Особое внимание было уделено конкретным шагам по развитию торгово-экономического, инвестиционного, культурно-гуманитарного взаимодействия", - сообщает Акорда.

Мы братские государства. Государства, которые входят в ОДКБ, ЕАЭС. На двусторонней основе мы всегда очень тесно взаимодействуем и сотрудничаем", - подчеркнул Токаев.

Он отметил положительную динамику взаимной торговли, которая по итогам 9 месяцев текущего года выросла на 9% и составила 680 млн долларов, Также он указал на важность наращивания темпов этой работы путем задействования всего имеющегося потенциала сотрудничества.

В свою очередь, Акылбек Жапаров выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за возможность встречи и передал наилучшие пожелания от президента Кыргызстана. Он также поздравил президента и народ Казахстана с предстоящей 30-летней годовщиной Независимости.

За эти годы Казахстан зарекомендовал себя в качестве динамично развивающегося, политически и экономически стабильного и сильного государства, имеющего твердую позицию и авторитет на международной арене. Мы в Кыргызстане всегда рады достижениям вашей страны, всегда чувствуем поддержку братского Казахстана", - подчеркнул Жапаров.

Он проинформировал Касым-Жомарта Токаева об успешно проведенных переговорах между правительствами двух стран, выразив уверенность, что их итоги послужат основой для качественного содержательного наполнения планирующегося визита главы государства в Кыргызстан в предстоящем году.

В завершение беседы президент Казахстана подтвердил готовность оказывать содействие и всемерно развивать взаимовыгодное сотрудничество с Кыргызстаном и передал слова приветствия лидеру страны Садыру Жапарову.