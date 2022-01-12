Фото: Кадр с видео
Токаев предложил кандидатуру Алихана Смаилова на должность премьер-министра
11.01.2022, 11:06 12046
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Смаилов и Жапаров договорились укреплять партнерские отношения
12.01.2022, 15:47 1446
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел телефонный разговор с председателем кабинета министров Кыргызской Республики Акылбеком Жапаровым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Глава кабмина Кыргызстана поздравил Смаилова с назначением, пожелал скорейшего восстановления стабильности в РК и успешного решения задач социально-экономического развития страны, сообщает сайт главы правительства.
Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с братской Кыргызской Республикой", - заявил в свою очередь Смаилов.
Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
Напомним, вчера президент Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства. Премьер-министром РК был назначен Алихан Смаилов.
Миротворцы ОДКБ за сутки взяли под охрану пять объектов в Казахстане
12.01.2022, 11:43 2721
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
В настоящее время командованием коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с Минобороны Республики Казахстан разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны", - уточняется в сообщении, пишет РИА Новости.
Сердюков подчеркнул, что оперативное развертывание контингента позволило стабилизировать обстановку в Казахстане.
Он добавил, что "после выполнения задач миротворческими силами ОДКБ во взаимодействии с казахстанской стороной будет организовано возвращение подразделений миротворцев с техникой в пункты постоянной дислокации самолетами военно-транспортной авиации ВКС России".
Напомним: в начале года в Мангистауской области и во всех крупных городах страны прошли митинги. Поводом для недовольства жителей стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ. Требования митингующих были полностью удовлетворены. Однако этой ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы для эскалации напряжения и насилия, сообщили в МИД РК.
В РК было объявлено чрезвычайное положение до 19 января. В сложившейся ситуации Казахстан обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности, которая направила миротворческие силы общей численностью около 2500 человек для содействия в стабилизации обстановки.
Токаев заявил о грядущих политических реформах
11.01.2022, 13:59 8876
Фото: akorda.kz
Как заявил глава государства, назрела необходимость трансформации взаимоотношений между государством и обществом. Нужен новый формат общественного договора. Казахстан продолжит курс политической модернизации.
В своем очередном послании в сентябре я представлю новый пакет политических реформ, который будет подготовлен на основе широкого и конструктивного диалога с гражданским обществом и экспертами", - сказал президент РК.
Как отметил Токаев, государство должно обеспечить полноценное и качественное выполнение своих базовых функций, а также гарантировать соблюдение законности и правопорядка, защиту прав собственности и безопасности граждан, обеспечивать социальные блага и качественные государственные услуги.
В свою очередь бизнес и граждане должны быть ответственны за соблюдение законодательства и норм общественного поведения, справедливую уплату налогов и прозрачность трудовых отношений, также сказал он.
В этой связи следует сформировать программу последовательных преобразований. Поручаю правительству совместно с ответственным экспертным сообществом и гражданским обществом подготовить пакет соответствующих предложений. Он будет рассмотрен на одном из заседаний Национального совета общественного доверия", - сообщил Токаев.
Он также напомнил, что в политической сфере уже сделано немало.
Мною было выдвинуто четыре пакета политических реформ, в рамках реализации которых принято более десяти законов. И в этом плане я благодарен депутатам мажилиса и сената за очень оперативную и качественную работу", - отметил глава государства.
В частности:
- заработало новое законодательство "О митингах"
- снижен регистрационный барьер для создания партий и порог их прохождения в парламент
- расширено представительство женщин и молодежи в мажилисе и маслихатах
- введен институт парламентской оппозиции
- в избирательных бюллетенях появилась графа "против всех"
- впервые в истории страны состоялись прямые выборы сельских акимов
- серьезные сдвиги произошли в сфере защиты прав человека. В частности, были декриминализированы и гуманизированы статьи 130 и 174 Уголовного кодекса РК
Кроме того, по словам президента, Казахстан присоединился ко Второму факультативному протоколу в Международном пакте о гражданских и политических правах.
Подписаны указы о дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека, направленных на комплексную модернизацию правозащитной сферы. Начал системно укрепляться институт уполномоченного по правам человека, полностью отменена смертная казнь", - напомнил Токаев.
Основная миссия миротворцев ОДКБ завершена в Казахстане
11.01.2022, 11:33 10981
Фото: facebook Сергей Алексеенок
Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более десяти дней", - заявил Токаев.
Он сообщил, что "в целом острая фаза контртеррористической операции пройдена. Ситуация во всех регионах стабильная".
Необходимо успешно завершить антитеррористическую операцию, полностью восстановить правопорядок, чтобы наши граждане могли свободно ходить по улицам городов, поселков и аулов, работать и учиться, не опасаться за своих детей и близких", - отметил президент РК.
Глава государства подчеркнул, что "следует найти и наказать всех боевиков и их пособников, причастных к преступлениям против мирных граждан".
Критически важно разобраться с теми, кто стоит за террористическими атаками. Другой крайне важный момент - почему государство проспало наличие спящих ячеек боевиков и деятельность их командного пункта? Почему на территории нашей страны оказалось так много нелегального оружия и спецсредств? Почему не проводилась агентурная работа по выявлению и нейтрализации объектов терроризма? Специальная следственно-оперативная группа должна качественно и в полном объеме выполнить свою работу, раскрыть все причины и детали трагедии", - сказал Токаев.
В Министерстве обороны РК рассказали какие задачи выполняют миротворческие контингенты ОДКБ в Казахстане.
Депутаты мажилиса поддержали кандидатуру Алихана Смаилова на должность премьер-министра
11.01.2022, 11:18 11496
Напомним, Алихан Смаилов 5 января был назначен исполняющим обязанности премьер-министра.
Смаилов Алихан Асханович родился в 1972 году в Алматы.
В 1994 года окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби по специальности "прикладная математика", в 1996 году - Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте РК, присуждена степень магистра государственного управления.
В 1993-1999 годы работал главным специалистом в инвестиционно-приватизационном фонде "А-Инвест"; заместителем начальника управления, начальником управления Национального статистического агентства РК; заместителем председателя Комитета по статистике и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам РК; главным экспертом, заведующим экономическим сектором отдела, государственный инспектор Администрации Президента РК.
В 1999-2003 годы - председатель Агентства РК по статистике
В 2003-2006 годы - вице-министр иностранных дел РК, председатель правления АО "Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций"
В 2006-2009 годы - вице-министр финансов РК, президент НХ "КазАгро"
В 2009-2014 годы - председатель Агентства РК по статистике
В 2014-2015 годы - председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК
В 2015-2018 годы - помощник президента РК
С сентября 2018 по февраль 2019 года - министр финансов. 25 февраля 2019 года указом президента РК назначен первым заместителем премьер-министра - министром финансов. 18 января 2021 года указом президента РК переназначен на данную должность.
Пашинян заявил о факторе иностранных террористов в недавних событиях на Южном Кавказке
10.01.2022, 22:32 16026
Фото: Кадр с видео
В недавнем прошлом мы и сами столкнулись с появлением иностранных террористов-боевиков в нашем регионе. Надеемся, что усилия в рамках ОДКБ, направленные на помощь дружественному Казахстану, будут способствовать восстановлению нормальной жизни страны в самые краткие сроки", - заявил Пашинян.
Он также подчеркнул, что среди ключевых приоритетов председательства Армении в ОДКБ - укрепление механизмов кризисного реагирования организации.
Исходя из этого, ожидаем от государств-членов ОДКБ наращивание совместных усилий с целью дальнейшего совершенствования данных механизмов, что бесспорно послужило бы как дальнейшему развитию взаимодействия между государствами-членами, так и укреплению соответствующих структур и механизмов организации", - сказал он.
В заключение заседания, Пашинян отметил высокий уровень взаимопонимания между странами ОДКБ при урегулировании ситуации в Казахстане.
Напомним, что все участники сессии высказались в пользу укрепления структур ОДКБ.
Происходящие глобальные изменения отражаются на военно-политической обстановке в регионе ОДКБ
10.01.2022, 21:10 16066
Фото: Кадр с видео
Наш долг сегодня выразить солидарность с казахстанской стороной. Происходящие глобальные изменения в мире, политические катаклизмы, трансформация вызовов и угроз безопасности и другие факторы непосредственно отражаются на складывающейся военно-политической обстановке в регионе коллективной безопасности ОДКБ", - заявил Жапаров.
Он также подчеркнул, что на сегодняшний день как никогда важно найти взаимоприемлемые решения и не допустить дальнейшей эскалации ситуации.
Мы с первых дней с тревогой следим за событиями в братском Казахстане, выступаем против терроризма во всех его формах и проявлениях, искренне заинтересованы в скорейшей нормализации ситуации и установлении мира и порядка в Республике Казахстан", - сказал он.
Как проинформировал Жапаров, сразу после обращения президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева оказать помощь в соответствии с имеющимися в рамках ОДКБ обязательствами, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров принял решение о направлении в Казахстан ограниченного контингента вооруженных сил Кыргызской Республики с мандатом участия в миротворческих операциях ОДКБ.
7 января во внеочередном порядке было создано заседание парламента Кыргызстана, в ходе которого данное решение было поддержано большинством депутатов. В тот же день 7 января, в Республику Казахстан вылетел миротворческий контингент вооруженных сил Кыргызской Республики в количестве 150 человек, в составе которых опытные офицеры и военнослужащие контрактной службы, а также 8 единиц бронетанковой и 12 единиц автомобильной техники. Хочу подчеркнуть, что мы готовы и далее прилагать все усилия для нормализации ситуации в соседней стране", - отметил Жапаров.
По его информации, в качестве мер поддержки Кыргызстаном было принято решение пропускать через кыргызско-казахстанскую границу на территорию Кыргызстана граждан всех стран, включая граждан Казахстана, без предъявления справок о наличии отрицательного результата ПЦР-теста. В эти дни кыргызской стороной было также организовано временное размещение граждан Казахстана, возвращающихся из Турции, ОАЭ и других государств, вынужденно прибывающих в Международный аэропорт Манас. В организованном порядке осуществляется перевозка и до кыргызко-казахстанской границы.
Необходимо планомерно наращивать все компоненты ОДКБ - Лукашенко
10.01.2022, 19:49 15621
МИНСК. 10 ЯНВАРЯ - Сегодня в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о том, что необходимо укреплять ОДКБ, планомерно наращивать все ее компоненты и прежде всего миротворческий потенциал, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Нас ждут серьезные вызовы в перспективе. Необходимо укреплять ОДКБ, спокойно, планомерно наращивать все ее компоненты и прежде всего миротворческий потенциал. Весьма важно сохранить мобильность и оперативность действий", - заявил он.
Кроме того, президент Беларуси выступил за ревизию в ОДКБ совместных мер по противодействию терроризму и экстремизму.
Рост напряженности нас также подталкивает к ревизии совместных мер по противодействию терроризму и экстремизму. Мы много внимания уделяли борьбе с международным терроризмом, возможно, недооценивая опасность, которую несет экстремизм во всех его проявлениях", - сказал Лукашенко.
По его словам, анализ событий в Казахстане показывает наличие внешнего фактора, их сценарий узнаваем, подчеркнул он.
Да, мы много сейчас говорим о внешнем вмешательстве. И прав президент Казахстана: пройдет немного времени - имена, фамилия, адреса, пароли, явки этих деятелей будут названы. Но надо понимать одно: только внешний фактор никогда не будет единственным. За всеми внешними факторами надо видеть и внутренние. Это урок, который мы извлекли из событий в Беларуси", - сообщил глава РБ.
Как отметил белорусский лидер, надо понимать, что вокруг Казахстана накопилось слишком много желающих взорвать ситуацию вокруг центрально-азиатских постсоветских республик, совсем недавно к этому добавился Афганистан. Лукашенко также подчеркнул, что, как показали события, на границах Казахстана скопилось немало международных террористов.
По его мнению, анализируя обстановку в Беларуси, выяснилось, что кроме внешних причин, есть и внутренние причины, как и в других республиках.
Нужно это четко усвоить, если мы этого не поймем и будем пенять только на внешний фактор, мы можем получить повторение событий", - предупредил Лукашенко.
Он также считает необходимым своевременно вскрывать силы, которые в определенных условиях способны переходить красную черту, становясь на пути насилия, а также жестко пресекать их деструктивную деятельность.
Сегодня как никогда в рамках организации необходимо повышать уровень политического взаимодействия, координацию позиций на международной арене. Формы и методы оказания гибридного влияния на наши страны качественно совершенствуются. В рамках ОДКБ необходимо выработать адекватные меры реагирования", - подчеркнул он.
Как считает глава Белоруси, также следует совершенствовать информационный обмен и качественно улучшать аналитическую составляющую.
Он также напомнил о рисках и угрозах, связанных с созданием в Центрально-Азиатском регионе спящих ячеек террористов и экстремистов, о чем ранее неоднократно говорил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Президент Таджикистана нас годами уже просит об оказании материальной поддержки, прежде всего военной техникой. И нам надо это сделать. Чтобы потом нам это не обошлось дороже, как с Казахстаном. Почти 200 рейсов самолетов, мы перебрасывали огромную технику. Благо, что Россия на это согласилась. Не хотелось бы, чтобы это было в Таджикистане. Лучше ему помочь сейчас. Это касается и других республик. Выводы надо делать", - заявил Лукашенко.
Также по словам белорусского лидера, уроки из произошедших событий должен извлечь и Узбекистан.
Если эти уроки не будут извлечены, по нашей информации, их взгляды в том числе брошены и на Узбекистан. Но главное это уроки, которыми сейчас занимается руководство Казахстана", - отметил Лукашенко.
Для того, чтобы преодолеть эти негативные тенденции в постсоветских республиках, в данном случае в Казахстане, невозможно эту проблему решить только в рамках Казахстана, пусть даже гигантской по территории страны.
Как нам видится, я абсолютно в этом убежден, самые близкие народы - Казахстана и Кыргызстана - должны вместе попытаться решить тяжелые проблемы, которые остались в наследство и которые созданы уже нами в постсоветский период", - заявил Лукашенко.
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