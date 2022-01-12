В МИД РФ назвали события в Казахстане инспирированными извне

МОСКВА. 6 ЯНВАРЯ - Россия рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственно подорвать безопасность и целостность государства. Об этом 6 января заявили в пресс-службе МИД РФ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Согласно заявлению, Российской Федерацией принято решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.
Решение принято в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года, которая предусматривает, что в случае совершения агрессии (вооруженного нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на любое из государств-участников все остальные государства-участники по его просьбе незамедлительно предоставят ему необходимую поддержку и помощь, включая военную", - говорится в заявлении.
Как подчеркнули в ведомстве, российская сторона заинтересована в скорейшем восстановлении нормальной жизни в Казахстане.
Российская Федерация продолжит плотные консультации с казахстанской стороной и другими союзниками по ОДКБ для анализа и выработки, в случае необходимости, дальнейших эффективных шагов, прежде всего по содействию проведению правоохранительными органами Казахстана контртеррористической операции, обеспечению безопасности всех мирных граждан этой страны без исключения, а также жизненно важных объектов критической инфраструктуры, их разблокированию и возвращению под контроль казахстанских властей", - отмечается в заявлении.