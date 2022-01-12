Президент Казахстана поблагодарил глав ОДКБ за поддержку

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НУР-СУЛТАН. 7 ЯНВАРЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем обращение к народу Казахстана поблагодарил своих коллег из стран, входящих в ОДКБ, за помощь и поддержку, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Этот контингент прибыл в нашу страну на краткосрочный период времени для реализации функций прикрытия и обеспечения. Хотел бы высказать искреннюю благодарность премьер-министру Армении, который председательствует в ОДКБ, а также президентам Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана", - отметил в ходе своего обращения Токаев.

Исходя из основных положений уставных документов ОДКБ, Казахстан обратился к главам государств-участников с просьбой ввести объединенный миротворческий контингент для оказания содействия в наведении конституционного порядка.

Особые слова благодарности Токаев адресовал президенту России Владимиру Путину.

Он очень оперативно и, главное, по-товарищески тепло отреагировал на мое обращение", - сказал Токаев.

Кроме того, президент Казахстана выразил свою благодарность председателю КНР, президентам Узбекистана, Турции, руководителям ООН и других международных организаций за слова поддержки.

Также в ходе обращения, глава государства обратился непосредственно к гражданам Казахстана и заявил, что гордится ими.

Сейчас же хочу сказать вам, уважаемые соотечественники, что горжусь вами. Слова благодарности высказываю тем гражданам Казахстана, которые в эти дни сохраняли спокойствие, прилагали усилия для обеспечения стабильности и общественного порядка", - заявил Токаев.

Как отметил глава государства, несмотря на провокации, деструктивные призывы, граждане Казахстана сохранили верность закону и своей стране.

Благодарю за гражданскую сознательность студентов крупных городов, членов трудовых коллективов, работников промышленности и сельского хозяйства. Благодарю жителей регионов, которые обеспечили мирный порядок протеста", - заключил президент.