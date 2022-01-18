Генсек ОДКБ: появление миротворцев ОДКБ имело отрезвляющий эффект на радикальные элементы

МОСКВА. 17 ЯНВАРЯ - Генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась в интервью телеканалу RT рассказал, что появление миротворцев имело отрезвляющий эффект на радикальные элементы, за время присутствия контингента в Казахстане не было зафиксировано ни одного столкновения с боевиками на объектах, взятых под охрану силами ОДКБ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам генсека ОДКБ, ситуация в Казахстане стабилизирована.

Буквально в последние дни там произошел перелом, и сейчас можно говорить, что по всей стране ситуация взята под контроль государственными органами и силовыми структурами", - сказал Зась в интервью.

При этом он отметил, что о нормализации обстановки говорить пока преждевременно. Режим чрезвычайного положения действует, ограничительные меры есть. Нельзя говорить, что страна полностью вернулась к нормальной жизни, она возвращается к ней, отметил он.

По мнению генсека, операция была достаточно эффективная. Цели, которые ставились перед миротворцами, были достигнуты.

Задача стояла очень простая: оказать помощь братскому казахстанскому народу в обеспечении безопасности людей, в обеспечении стабильности страны. И эта цель была с честью выполнена миротворцами. Но самое важное, что такие оценки дает народ Казахстана и президент этой страны", - разъяснил он.

В интервью он рассказал, что на протяжении дней, когда выполнялась миротворческая операция, прямых столкновений с вооруженными бандитами или террористами на тех объектах, которые были взяты под охрану миротворцами, не было.

И должен сказать, что появление миротворцев имело отрезвляющий эффект", - подчеркнул генеральный секретарь ОДКБ.

Он также отметил, что со стороны местных жителей к миротворцам отношение было хорошее.

Люди с пониманием отнеслись к прибытию нашего миротворческого контингента в эту страну. Понимали, что приехали помочь им в непростой ситуации. За все эти дни ни одного столкновения между миротворцами и местным населением не было, конфликтов даже не было... Я общался с акимом города Алматы и Алматинской области - просто слова признательности, благодарности от местных властей, помогли им здорово в этой ситуации", - рассказал Зась.

Отвечая на вопрос вероятности очередного столкновения с подобной катастрофой и потери государственности, генсек выразил уверенность, что это невозможно.

Во-первых, ситуация взята под контроль. Во-вторых, сейчас проводится большая работа по выяснению всей картины, всех участников. Соответственно, будут приняты меры в рамках закона Республики Казахстан. И конечно же, все сделали для себя выводы из этой ситуации - не только казахский народ, но и руководство страны", - пояснил он.

Станислав Зась также поделился своим мнением касательно недовольства США тем, что президент Токаев обратился к организации за помощью, а западные СМИ считали, что это "агрессия России против Казахстана".

Абсурд полный, конечно. Был один мотив во всей этой операции - помощь Казахстану. И такая помощь была оказана. Говорить об агрессии и агрессивности действий миротворцев явно не приходится. Они охраняли очень важные объекты: государственные, стратегические, объекты жизнеобеспечения. Что значит взять под охрану и гарантированно обеспечить функционирование системы водоснабжения, снабжения теплом, электроэнергией такого города, как Алматы, коммуникации взять под охрану... В такие дни оставить мегаполис без тепла, без воды, без электричества - это, конечно, подорвало бы ситуацию. Поэтому исключительно миротворческая миссия была в полном смысле. Сейчас те, кто желает добра Казахстану, должны приветствовать любые действия, которые идут на пользу этой стране. То, что было сделано за эти дни нашими миротворцами, явно пошло на пользу Казахстану. Стабилизация ситуации, обеспечение порядка, безопасность граждан. Думаю, сейчас все те инсинуации и нападки просто сникнут и пропадут… Оценки, которые звучали, были политизированы. Люди, которые трезво оценивают ситуацию, понимали изначально, что никакой агрессии здесь нет и не будет. Миротворцы сюда как зашли, так и выйдут. Надо понимать характер взаимоотношений между нашими странами. Это априори невозможно", - сказал он.

В завершение интервью генсек подтвердил, что ОДКБ является доминирующей силой в своей зоне, и одна из ее задач - развитие взаимоотношений с другими структурами, междунродными организациями, которые занимаются вопросами обеспечения безопаснсти.

У нас по-разному складываются взаимоотношения с международными организациями. Есть те, с которыми мы взаимодействуем к обоюдной пользе - с той же Шанхайской организацией сотрудничества в рамках борьбы с терроризмом. У нас неплохо складываются отношения с ОБСЕ. Установлены деловые контакты с Организацией Объединенных Наций, прежде всего по миротворческой деятельности и борьбе с терроризмом. С другими организациями мы взаимодействуем очень плохо либо вообще никак, это тоже реальность. Но к этому надо относиться спокойно. Хотя, по нашей оценке, это не способствует обеспечению коллективной безопасности в Евразии. Поэтому было бы на пользу всем нам, если бы мы выстраивали нормальные отношения", - резюмировал Зась.

Между тем, как сообщили в Минобороны РФ, российские миротворцы из состава сил ОДКБ в Казахстане вместе с военной техникой вылетели из Алматы в Ульяновскую область и Подмосковье.

Ранее часть подразделений российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ уже доставили самолетами военно-транспортной авиации на аэродромы в Ивановской области и Подмосковье.