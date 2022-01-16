Самолеты с российским контингентом сил ОДКБ вылетел из Казахстана

НУР-СУЛТАН. 15 ЯНВАРЯ - Самолеты с российскими миротворцами из состава сил ОДКБ вылетели из Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолеты ВТА Ил-76 и Ан-124 и вылетели из Алма-Аты", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Пятнадцать Ил-76 и три Ан-124 доставят личный состав и технику подразделений ВДВ на аэродромы в Ивановской и Московской областях. Затем миротворцы вернутся в пункты постоянной дислокации, сообщает РИА "Новости".
Ранее сообщалось, что в места постоянной дислокации возвращаются подразделения из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ Армении, Беларуси, Таджикистана и Кыргызстана, выполнявших задачи по охране социально значимых объектов в Казахстане.