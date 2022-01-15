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Миротворцы ОДКБ возвращаются из РК в места постоянной дислокации

14.01.2022, 09:59 9456
Миротворцы ОДКБ возвращаются из РК в места постоянной дислокации
Фото: МО РФ
НУР-СУЛТАН. 14 ЯНВАРЯ - Подразделения из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ Армении, Беларуси, Таджикистана и Кыргызстана, выполнявших задачи по охране социально значимых объектов в Казахстане, возвращаются в места постоянной дислокации, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Первые подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально значимых объектов в Республике Казахстан, осуществив перелет четырьмя самолетами Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Алматы на аэродром Иваново-Северный, вернулись в пункт постоянной дислокации. Экипажи самолетов профессионально выполнили посадку в сложных погодных метеоусловиях при сильном боковым ветре, низкой облачности и плохой видимости", - информировали в ведомстве.

 
На летном поле аэродрома состоялась торжественная церемония встречи миротворцев, выполнивших все поставленные задачи.
 
Также, по данным Минобороны РФ, десять самолетов с миротворцами ОДКБ Республики Беларусь, завершив погрузку, вылетели с аэродрома Жетыген в Минскую область. 
 
По данным РИА Новости, миротворцы ОДКБ из Армении и Таджикистана покинули Казахстан на четырех самолетах военно-транспортной авиации ВКС России. Самолеты Ил-76 вылетели из аэропорта Алматы. Военные из Армении летят тремя бортами, а таджикские - одним, так как не брали с собой в Казахстан боевую технику.
 
На самолете вместе с военными из Таджикистана домой на каникулы отправились курсанты Военного института сухопутных войск Казахстана - всего 31 человек. В этом же учебном заведении располагался штаб операции ОДКБ.
 
Подразделения кыргызских вооруженных сил, охранявшие ТЭЦ-2, отправились в пункт постоянной дислокации на штатной технике своим ходом.
 
В миротворческой операции ОДКБ в Казахстане участвовали контингенты России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Миротворцам доверили охрану стратегически важных объектов. Известно, что армянский контингент охранял хлебный комбинат "Аксай" и насосную станцию "Дружба", а таджикские миротворцы - алматинскую ТЭЦ-1.
 
В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении операции, сейчас идет вывод контингента ОДКБ из Казахстана.
 
Как сообщали в Минобороны РФ, российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алматы. В состав миротворческих сил России вошли подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ, все с боевым опытом. Руководит действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане командующий ВДВ России, генерал-полковник Андрей Сердюков.

 

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Говорить о нормализации ситуации в Казахстане пока рано - Генсек ОДКБ

15.01.2022, 12:17 1936
МОСКВА. 15 ЯНВАРЯ - Говорить о нормализации ситуации в Казахстане пока рано, но перелом наступил, заявил генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Еще действует режим чрезвычайного положения, в пяти регионах он уже отменен, завтра еще будет ряд регионов отменяться", - сказал он в интервью на канале "Россия 24".

 
По словам генсека ОДКБ, "идет такое поэтапное смягчение вот этих мер ограничительных, чрезвычайного положения, но тем не менее, значит, можно сказать так, что страна возвращается к нормальной жизни".
 

Видно, что перелом в ситуации уже наступил. Говорить о том, что, допустим, обстановка нормализована - нет, наверное, будет преждевременным", - цитирует Зася РИА "Новости".

 
Напомним: в начале года в Мангистауской области прошли митинги. Поводом для недовольства жителей стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ. Требования митингующих были полностью удовлетворены. 
 
Позже митинги прошли в разных регионах Казахстана. Как сообщили в МИД РК, ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы для эскалации напряжения и насилия. В ряде регионов начались погромы, поджоги и мародерство. 
 
 
В сложившейся ситуации Казахстан обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности, которая направила миротворческие силы общей численностью около 2500 человек для содействия в стабилизации обстановки. 
 
В результате беспорядков наиболее пострадал самый крупный город Алматы. Митинги в Алматы начались в ночь на 5 января и в последующем переросли в беспорядки и погромы. Участники подожгли административные здания, в том числе акимат, здания телеканалов. Повреждены и сожжены свыше ста транспортных средств и спецтехники. Был захвачен аэропорт. ТРЦ, магазины, отделения банков, оружейные магазины и другие объекты подверглись нападениям мародеров и были разграблены. Глава государства сообщил, что город подвергся террористической атаке. 
 
На сегодняшний день режим ЧП отменен в ряде регионов
 

МИД: внешняя политика РК остается приверженной своим основополагающим принципам

14.01.2022, 10:18 8636
МИД: внешняя политика РК остается приверженной своим основополагающим принципам
НУР-СУЛТАН. 14 ЯНВАРЯ - Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди рассказал иностранным дипломатам о причинах произошедших в стране беспорядков и реакции государства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В своем выступлении Тлеуберди представил хронологию событий начала января 2022 года в различных регионах страны, а также их основные последствия. Дипкорпус был проинформирован о причинах произошедшего и реакции государства. Он отметил, что обстановка в стране полностью стабилизировалась, миротворцы ОДКБ завершили миссию. Внешняя политика РК остается приверженной своим основополагающим принципам. Все международные обязательства остаются в полном объеме", - рассказали в пресс-службе МИД РК.

 
Министр подробно остановился на задачах по обновлению общества и экономики государства, поставленных президентом перед вновь сформированным правительством во время выступления в мажилисе 11 января. 
 

В частности, правительство предпримет все возможные меры для восстановления доверия отечественных и иностранных инвесторов и торговых партнеров к экономике Казахстана, будет разработана новая Концепция инвестиционной политики", - говорится в сообщении ведомства.

 
В свою очередь, главы дипломатических миссий иностранных государств выразили поддержку усилиям правительства и главы государства по восстановлению страны после произошедших трагических событий.

 

Премьер-министра РК пригласили в Азербайджан

13.01.2022, 19:14 12861
Премьер-министра РК пригласили в Азербайджан
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Идаят оглы Асадовым, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Премьер-министр Азербайджана поздравил Смаилова с назначением на пост премьер-министра РК. Асадов выразил глубокие соболезнования семьям погибших в результате агрессии деструктивных сил, а также поддержку казахстанскому народу в столь трудный для страны момент, сообщает пресс-служба главы правительства РК. 
 

Азербайджан является надежным стратегическим партнером Казахстана. Между нашими странами налажены конструктивный политический диалог и плодотворное взаимодействие по широкому спектру двусторонних отношений. Мы настроены на расширение и углубление взаимовыгодных торгово-экономических связей", - сказал Смаилов. 

 
Премьер-министр Азербайджана пригласил премьер-министра РК совершить визит в Азербайджан в удобное для него время. 
 
Азербайджан - важный торгово-экономический партнер Казахстана. По итогам 10 месяцев 2021 года объем взаимной торговли составил 261 миллион долларов, что в три раза больше показателя за аналогичный период 2020 года и значительно превышает допандемический уровень 2019 года. 
 
В текущем году исполнится 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном.
 

Матвиенко не видит причин переносить или отменять заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ в Алматы в марте

13.01.2022, 18:24 13361
Матвиенко не видит причин переносить или отменять заседание Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ в Алматы в марте
Фото: Пресс-служба СФ
АЛМАТЫ. 13 ЯНВАРЯ - Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко не видит оснований переносить намеченное на конец марта в Алматы заседание совета Межпарламентской ассамблеи стран СНГ либо отказываться от его проведения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Ситуация в Казахстане стабилизируется, в том числе, благодаря помощи миротворческих сил", - отметила спикер верхней палаты 13 января на встрече с парламентскими журналистами в честь Дня российской печати, сообщает senatinform.ru

 

Действия президента Казахстана были актуальные, правильные, четкие, своевременные", - подчеркнула Матвиенко.

 
Она сообщила, что Россия продолжает подготовку к заседанию Совета МПА СНГ.

Более того, хотим пригласить наших зарубежных партнеров на это торжественное мероприятие. В Казахстане также заинтересованы в его проведении", - резюмировала председатель СФ.  

 

Генсек ОДКБ: до 23 января миротворцы ОДКБ покинут Казахстан

13.01.2022, 09:42 16181
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - С сегодняшнего дня начинается вывод войск Организации договора о коллективной безопасности из Казахстана. Миротворцы покинут страну до 23 января. Об этом рассказал генеральный секретарь организации Станислав Зась, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Силы ОДКБ развернуты двух городах - Алматы и Нур-Султане. Сегодня Станислав Зась прибудет в Алматы. Он проведет встречу с командующим коллективными миротворческими силами ОДКБ, генерал-полковником Андреем Сердюковым, побывает на командном пункте и в точках развертывания, сообщает телеканал "Хабар 24"
 

Мы приступили к завершающей фазе миротворческой операции. Буквально сегодня начали мероприятия по передаче объектов, которые находились под охраной миротворцев, местным силовикам. Завтра начинаем некоторые мероприятия по организованному выводу контингента из Казахстана. Завтра же проводим торжественные мероприятия и начинаем поэтапный вывод войск подразделений миротворческого контингента. Главами государств поставлена задача завершить эти мероприятия в течение десяти дней - до 23 января. Это реальные сроки, это позволит нам без спешки вывести войска", - сказал генсек ОДКБ в интервью телеканалу 12 января.


11 января президент Казахстана заявил, что основная миссия ОДКБ в стране завершена, через два дня начнется вывод войск.

Напомним, первые самолеты с российским воинским контингентом на борту приземлились в Казахстане 6 января. Вслед за ними оперативно прибыли миротворческие контингенты из Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Общая численность миротворческого контингента составляет более двух тысяч человек. 
 

На имя Касым-Жомарта Токаева поступают телеграммы соболезнования и сочувствия

12.01.2022, 20:56 19446
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - На имя президента РК Касым-Жомарта Токаева поступают телеграммы соболезнования и сочувствия от мировых лидеров и представителей международных структур в связи с трагическими событиями, повлекшими многочисленные жертвы и разрушения в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Председатель КНР Си Цзиньпин пишет, что в ключевой для государства момент Касым-Жомарт Токаев предпринял решительные и энергичные меры, оперативно взяв ситуацию под контроль, сообщает пресс-служба Акорды.
 

В этом нашло отражение ваше мужество как политика и большая ответственность за страну и народ. Я высоко оцениваю это! Китайская сторона решительно выступает против любых сил, подрывающих стабильность и угрожающих безопасности Казахстана, против любых сил, нарушающих мирную жизнь казахстанского народа, выступает против внешних сил, умышленно создающих хаос и провоцирующих "цветную революцию" в Казахстане. Решительно против любых попыток подорвать казахстанско-китайскую дружбу и воспрепятствовать двустороннему сотрудничеству", - подчеркивается в телеграмме лидера Китая.

 
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана свои глубокие соболезнования и передал искренние слова сочувствия всем родным и близким самоотверженных сынов, погибших, защищая мир в нашей стране.
 

Хочу еще раз подтвердить нашу полную поддержку ваших решительных усилий по обеспечению мира и стабильности в братском Казахстане", - говорится в телеграмме лидера Узбекистана.

 
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров с глубокой тревогой и болью в сердце воспринял трагические события в Казахстане. От имени народа Кыргызстана и от себя лично он выразил соболезнования главе нашего государства и народу страны.
 

Исходя из многовековой исторической, духовной и культурной общности наших народов, основанной на незыблемых принципах дружбы, добрососедства и взаимоуважения, Кыргызстан всегда будет поддерживать Республику Казахстан как доброго, надежного соседа и стратегического партнера", - отмечается в телеграмме лидера Кыргызстана.

 
Президент Беларуси Александр Лукашенко пишет, что организованная на нашу страну атака бандформирований, повлекшая многочисленные жертвы и разрушения, в очередной раз показала всем страшную угрозу, которую несет миру международный терроризм.
 

Очевидна подрывная цель экстремистов - дестабилизировать многонациональный Казахстан, посеять хаос, развязать в стране братоубийственную войну для совершения антиконституционного переворота и изменения политического курса", - пишет лидер Беларуси.

 
Слова сочувствия и поддержки также выразили президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, а также верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос и другие.
 
Телеграммы продолжают поступать.
 

Смаилов и Жапаров договорились укреплять партнерские отношения

12.01.2022, 15:47 21046
Смаилов и Жапаров договорились укреплять партнерские отношения
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел телефонный разговор с председателем кабинета министров Кыргызской Республики Акылбеком Жапаровым, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава кабмина Кыргызстана поздравил Смаилова с назначением, пожелал скорейшего восстановления стабильности в РК и успешного решения задач социально-экономического развития страны, сообщает сайт главы правительства.
 

Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с братской Кыргызской Республикой", - заявил в свою очередь Смаилов. 

 
Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Напомним, вчера президент Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства. Премьер-министром РК был назначен Алихан Смаилов
 

Миротворцы ОДКБ за сутки взяли под охрану пять объектов в Казахстане

12.01.2022, 11:43 22011
Миротворцы ОДКБ за сутки взяли под охрану пять объектов в Казахстане
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - Подразделения ОДКБ за последние сутки взяли под охрану еще пять социально значимых объектов в Казахстане, заявил командующий коллективными миротворческими силами, генерал-полковник Андрей Сердюков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В настоящее время командованием коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с Минобороны Республики Казахстан разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны", - уточняется в сообщении, пишет РИА Новости.

 
Сердюков подчеркнул, что оперативное развертывание контингента позволило стабилизировать обстановку в Казахстане.
 
Он добавил, что "после выполнения задач миротворческими силами ОДКБ во взаимодействии с казахстанской стороной будет организовано возвращение подразделений миротворцев с техникой в пункты постоянной дислокации самолетами военно-транспортной авиации ВКС России".
 
Напомним: в начале года в Мангистауской области и во всех крупных городах страны прошли митинги. Поводом для недовольства жителей стало двукратное повышение цен на сжиженный нефтяной газ. Требования митингующих были полностью удовлетворены. Однако этой ситуацией воспользовались террористические, экстремистские и криминальные группы для эскалации напряжения и насилия, сообщили в МИД РК. 

В РК было объявлено чрезвычайное положение до 19 января. В сложившейся ситуации Казахстан обратился за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности, которая направила миротворческие силы общей численностью около 2500 человек для содействия в стабилизации обстановки. 
 

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