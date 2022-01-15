Миротворцы ОДКБ возвращаются из РК в места постоянной дислокации

Фото: МО РФ

НУР-СУЛТАН. 14 ЯНВАРЯ - Подразделения из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ Армении, Беларуси, Таджикистана и Кыргызстана, выполнявших задачи по охране социально значимых объектов в Казахстане, возвращаются в места постоянной дислокации, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России , передает KAZAKHSTAN TODAY.

Первые подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально значимых объектов в Республике Казахстан, осуществив перелет четырьмя самолетами Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Алматы на аэродром Иваново-Северный, вернулись в пункт постоянной дислокации. Экипажи самолетов профессионально выполнили посадку в сложных погодных метеоусловиях при сильном боковым ветре, низкой облачности и плохой видимости", - информировали в ведомстве.

На летном поле аэродрома состоялась торжественная церемония встречи миротворцев, выполнивших все поставленные задачи.

Также, по данным Минобороны РФ, десять самолетов с миротворцами ОДКБ Республики Беларусь, завершив погрузку, вылетели с аэродрома Жетыген в Минскую область.

По данным РИА Новости , миротворцы ОДКБ из Армении и Таджикистана покинули Казахстан на четырех самолетах военно-транспортной авиации ВКС России. Самолеты Ил-76 вылетели из аэропорта Алматы. Военные из Армении летят тремя бортами, а таджикские - одним, так как не брали с собой в Казахстан боевую технику.

На самолете вместе с военными из Таджикистана домой на каникулы отправились курсанты Военного института сухопутных войск Казахстана - всего 31 человек. В этом же учебном заведении располагался штаб операции ОДКБ.

Подразделения кыргызских вооруженных сил, охранявшие ТЭЦ-2, отправились в пункт постоянной дислокации на штатной технике своим ходом.

В миротворческой операции ОДКБ в Казахстане участвовали контингенты России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Миротворцам доверили охрану стратегически важных объектов. Известно, что армянский контингент охранял хлебный комбинат "Аксай" и насосную станцию "Дружба", а таджикские миротворцы - алматинскую ТЭЦ-1.

В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении операции, сейчас идет вывод контингента ОДКБ из Казахстана.

Как сообщали в Минобороны РФ, российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алматы. В состав миротворческих сил России вошли подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ, все с боевым опытом. Руководит действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане командующий ВДВ России, генерал-полковник Андрей Сердюков.



