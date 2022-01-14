В Алматы проводили военнослужащих миротворческих сил ОДКБ

Фото: Минобороны РК
АЛМАТЫ. 13 ЯНВАРЯ - В Алматы проводили военнослужащих миротворческих сил государств-членов Организации договора о коллективной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В проводах миротворческого контингента, которые состоялись на строевом плацу Военного института сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова, приняли участие Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, заместитель министра обороны Республики Казахстан генерал-майор Мухамеджан Таласов, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, сообщает сайт Минобороны РК.
Командующий группировкой коллективных миротворческих сил ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сердюков поблагодарил личный состав за решительные действия и безупречность в выполнении воинского долга. Он также выразил признательность руководству Министерства обороны Казахстана за помощь в решении вопросов по обеспечению жизни и быта многонационального миротворческого контингента.
Ряд миротворцев приказом министра обороны РК Мухамеджана Таласова был награжден медалями "За вклад в международное сотрудничество" и грамотами.
Вы обеспечили охрану стратегических и других важных объектов. Благодаря вашему прибытию казахстанские военнослужащие, правоохранительные органы смогли приступить к своим непосредственным обязанностям по поиску и задержанию бандитствующих элементов", - сказал Таласов.
Напомним, 6 января в связи с массовыми беспорядками в стране президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к государствам-членам ОДКБ за военной помощью для стабилизации обстановки в стране. В этот же день ОДКБ направила миротворцев в Казахстан. В состав миротворческих сил вошли подразделения вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.
Миротворцы выполняли задачи по охране государственных, военных и социальных объектов.
Поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана будет осуществлен с 13 по 23 января текущего года.
Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания мажилиса парламента сообщил, что основная миссия миротворцев ОДКБ в Казахстане завершена.