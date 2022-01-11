ТОКАЕВ ОБРАТИЛСЯ К ОДКБ ЗА ВОЕННОЙ ПОМОЩЬЮ

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НУР-СУЛТАН. 6 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета безопасности, на котором он заявил, что обратился за военной помощью к партнерам по ОДКБ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Статистика теракта, которые учинили бандиты, настоящие террористы, нам известна, они бесчинствуют в настоящее время в Алматы, в других городах, захватывают здания и инфраструктуры, и самое, главное, захватывают помещения, где находится стрелковое оружие, ведут бои с курсантами училищ. В настоящее время идет бой под Алматы с воздушно-десантными подразделениями Министерства обороны. Данные террористические банды являются международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом и их нападение на Казахстан можно и нужно рассматривать как акт агрессии. В связи с этим полагаясь на Договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента, это уже не угроза, а подрыв целостности государства. "И самое главное, это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь. Моя конституционная обязанность состоит в том, что я должен заботится о благополучии, безопасности и спокойствии наших граждан. Поэтому, обращение к партнерам по ОДКБ считаю абсолютно уместным и своевременным", - заключил президент.

В Казахстане четвертый день продолжаются массовые акции протеста, которые начались в Мангистауской области, в воскресенье, 2 января, и были вызваны повышением цен на сжиженный газ.

Президент Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение по всему Казахстану.