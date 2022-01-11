Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы и Мангистауской области

В связи с обострением ситуации в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года, сообщает Акорда.
Как подчеркнул президент в своем телевизионном обращении, он надеется на проявление благоразумия наших граждан и призывает не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфорию митинговщины и вседозволенности.
Как сообщалось ранее, 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге за литр в Мангистауской области начались митинги.
Распоряжением премьер-министра РК была создана и начала работать правительственная комиссия. В ответ на протесты местные власти в Мангистауской и Актюбинской областях сообщили о снижении цены на газ до 50 тенге за литр.
Ранее президент Казахстана обращался к демонстрантам и попросил их не следовать призывам деструктивных лиц.
По данным Zakon.kz, в Алматы около часа ночи подразделения правоохранительных органов вытеснили основную часть митингующих с площади Республики, где собралось порядка тысячи человек.
Митингующие избили одного сотрудника полиции и стали громить полицейские машины. Силовики для разгона демонстрантов были вынуждены применить светошумовые гранаты.
Как сообщает РИА Новости, с площади полиция вытеснила почти всех протестующих. Часть вынужденных покинуть центральную площадь небольшими группами устраивают шествия по соседним улицам, другие направились к площади "Астана". Представители правоохранительных органов продолжают их преследовать и точечно задерживают. В сторону полицейских летели камни, некоторые митингующие разбирали для этого тротуарную плитку.
В Казахстане на фоне протестов наблюдаются перебои с интернетом.
По данным оператора мобильной связи Kcell, перебои со связью в Алматы связаны с "действиями компетентных органов с целью обеспечения антитеррористической и общественной безопасности".
Кроме того, в Алматы около 22 часов по местному времени у пользователей перестали работать интернет-мессенджеры и социальные сети.