Беспорядки в Алматы: полиция оттеснила митингующих с площади

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АЛМАТЫ. 5 ЯНВАРЯ - В Алматы подразделения правоохранительных органов вытеснили основную часть митингующих с площади Республики, где собралось порядка тысячи человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как стало известно, митингующие избили одного сотрудника полиции и стали громить полицейские машины. Силовики для разгона демонстрантов были вынуждены применить светошумовые гранаты, сообщает Zakon.kz

Здание акимата города оцеплено полицейскими и спецназом.

По данным РИА Новости , с площади Республики полиция вытеснила почти всех протестующих. Часть людей, которую вынудили покинуть центральную площадь, небольшими группами устраивает шествия по соседним улицам, другая часть направилась к площади "Астана". Но представители правоохранительных органов продолжают преследовать митингующих и точечно задерживают. В сторону полицейских летели камни, некоторые разбирали для этого тротуарную плитку.

Как отмечает Sputnik.kz , протестующие были настроены по-разному. Как только они пришли на площадь, в полицейских полетели снежки и бутылки. Часть митингующих пыталась их остановить, но не смогла.

в Казахстане на фоне протестов наблюдаются перебои с интернетом. Ранее сообщалось, что

По данным оператора мобильной связи Kcell, перебои со связью в Алматы связаны с "действиями компетентных органов с целью обеспечения антитеррористической и общественной безопасности".

Кроме того, в Алматы около 22 часов по местному времени у пользователей перестали работать интернет-мессенджеры и социальные сети.

2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге за литр в Мангистауской области начались митинги .

создана и начала работать правительственная комиссия. В ответ на протесты местные власти в Мангистауской области Распоряжением премьер-министра РК. В ответ на протесты местные власти в Мангистауской области сообщили о снижении цены на газ до 50 тенге за литр.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к демонстрантам и призвал соотечественников к благоразумию.

Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств является абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет. Но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог", - говорится в заявлении президента РК.