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НУР-СУЛТАН. 5 ЯНВАРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев сделал заявление в связи со сложившейся ситуацией в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Дорогие соотечественники! Вновь обращаюсь к вам проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности. Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств является абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет. Но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог", - заявил президент РК.
Глава государства обратился к молодежи.
Не портьте свои жизненные пути, не отравляйте жизнь близким. Все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены, будут приняты соответствующие решения. Завтра состоится рабочее совещание по всем этим вопросам. Надеюсь на ваше благоразумие. Сейчас на карте и ваше благополучие и место нашей страны в современном мире", - подчеркнул президент РК.
Ранее сообщалось, что 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге за литр в Мангистауской области начались митинги. Распоряжением премьер-министра РК была создана правительственная комиссия. Было принято решение о снижении цены на газ в Мангистауской области до 50 тенге за литр.
Также протестные выступления произошли в ряде других регионов РК.