Правительственная комиссия начала работу в Мангистауской области

Фото: Акимат Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. 5 ЯНВАРЯ - Согласно указу президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева "О введении чрезвычайного положения в Мангистауской области 5 января 2022 года", в границах Мангистауской области будет действовать комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В целях обеспечения безопасности населения Мангистауской области в соответствии с подпунктом 16) статьи 44 Конституции Республики Казахстан и статьями 4, 5, 6 Закона Республики Казахстан "О чрезвычайном положении" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах Мангистауской области чрезвычайное положение на период с 01 часов 30 минут 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года.

2. Ввести в Мангистауской области на период действия чрезвычайного положения комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут.

3. Создать на период чрезвычайного положения комендатуру Мангистауской области и наделить ее полномочиями, предусмотренными законом Республики Казахстан "О чрезвычайном положении".

Назначить комендантом Мангистауской области начальника департамента полиции Мангистауской области Бактыбаева Жанарбека Телюбековича.

4. Ввести на период действия чрезвычайного положения следующие меры и временные ограничения:

1) усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

2) установить ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в Мангистауской области;

3) обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств;

4) ограничить въезд в Мангистаускую область, а также выезд из нее;

5) запретить организацию и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;

6) запретить забастовки и иные способы приостановления или прекращения деятельности юридических лиц;

7) запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установить особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции;

8) обеспечить временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.

5. Определить ответственными за осуществление мер, применяемых в условиях режима чрезвычайного положения, комендатуру Мангистауской области, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, министерство обороны Республики Казахстан, министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

6. Генеральному прокурору Республики Казахстан обеспечить соблюдение законности при реализации мер и временных ограничений, установленных настоящим указом.

7. Правительству Республики Казахстан выделить необходимые средства из резерва правительства Республики Казахстан для обеспечения режима чрезвычайного положения.