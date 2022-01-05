Токаев: Правительственная комиссия приступила к работе в Актау

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Касым-Жомарт Токаев сообщил на своей странице в twitter, что в Актау к работе приступила правительственная комиссия, в которую включены сотрудники администрации президента.
На постоянной основе работает Республиканский оперативный штаб. Комиссия имеет поручение найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в нашей стране. Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу", - написал глава государства.
Между тем в Мангистау могут быть введены лимиты на продажу газа физлицам. Об этом заявили в пресс-службе компании Qazaq Oil.
Компания также приостановила заключение новых контрактов с корпоративными клиентами в Мангистауской области.
В пресс-службе подчеркнули, что Qazaq Oil в течение долгого периода времени вела реализацию сжиженного газа по самым низким ценам в Мангистауской области.
Даже после повышения стоимости сжиженного газа, которое произошло в регионе в первых числах января в связи с внешними факторами, стоимость топлива в сети АЗС Qazaq Oil удалось сохранить на уровне 65 тенге в Жанаозене, и 79 тенге в остальных городах области, без ограничений в объемах реализации".
В компании заверили, что, несмотря на резко возросший спрос на сжиженный газ, Qazaq Oil обязуется полностью выполнить свои обязательства перед корпоративными клиентами, реализуя газ по талонам и топливным картам в рамках установленной цены.
Однако, ввиду ограниченных запасов возможно введение лимитов на отпуск топлива физическим лицам.
Поставка дополнительного объёма топлива и возобновление отпуска сжиженного газа без ограничений ожидается после 10-12 января, в рамках озвученного Министерством энергетики ценового коридора 85-90 тенге за литр", - заявили в компании.
Напомним, что жители Мангистауской области устроили митинг против повышения цен на газ.
Вчера Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле.
Правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области была создана распоряжением премьер-министра РК Аскара Мамина.