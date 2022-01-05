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Токаев: Правительственная комиссия приступила к работе в Актау

04.01.2022, 11:48 14441
Токаев: Правительственная комиссия приступила к работе в Актау
Фото: Кадр с видео
НУР-СУЛТАН.4 ЯНВАРЯ - Правительственная комиссия приступила к работе в Актау. Об этом сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Касым-Жомарт Токаев сообщил на своей странице в twitter, что в Актау к работе приступила правительственная комиссия, в которую включены сотрудники администрации президента. 
 

На постоянной основе работает Республиканский оперативный штаб. Комиссия имеет поручение найти взаимоприемлемое решение по возникшей проблеме в интересах стабильности в нашей стране. Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу", - написал глава государства.

 
Между тем в Мангистау могут быть введены лимиты на продажу газа физлицам. Об этом заявили в пресс-службе компании Qazaq Oil.
 
Компания также приостановила заключение новых контрактов с корпоративными клиентами в Мангистауской области.
 
В пресс-службе подчеркнули, что Qazaq Oil в течение долгого периода времени вела реализацию сжиженного газа по самым низким ценам в Мангистауской области.
 

Даже после повышения стоимости сжиженного газа, которое произошло в регионе в первых числах января в связи с внешними факторами, стоимость топлива в сети АЗС Qazaq Oil удалось сохранить на уровне 65 тенге в Жанаозене, и 79 тенге в остальных городах области, без ограничений в объемах реализации".

 
В компании заверили, что, несмотря на резко возросший спрос на сжиженный газ, Qazaq Oil обязуется полностью выполнить свои обязательства перед корпоративными клиентами, реализуя газ по талонам и топливным картам в рамках установленной цены. 
 
Однако, ввиду ограниченных запасов возможно введение лимитов на отпуск топлива физическим лицам.
 

Поставка дополнительного объёма топлива и возобновление отпуска сжиженного газа без ограничений ожидается после 10-12 января, в рамках озвученного Министерством энергетики ценового коридора 85-90 тенге за литр", - заявили в компании.


Напомним, что жители Мангистауской области устроили митинг против повышения цен на газ.
 
Вчера Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле. 
 
Правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области была создана распоряжением премьер-министра РК Аскара Мамина.
 

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новости по теме

Токаев сделал заявление в связи со сложившейся ситуацией в стране

05.01.2022, 00:43 4681
Токаев сделал заявление в связи со сложившейся ситуацией в стране
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 5 ЯНВАРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев сделал заявление в связи со сложившейся ситуацией в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Дорогие соотечественники! Вновь обращаюсь к вам проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности. Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств является абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет. Но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог", - заявил президент РК. 

 
Глава государства обратился к молодежи.
 

Не портьте свои жизненные пути, не отравляйте жизнь близким. Все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены, будут приняты соответствующие решения. Завтра состоится рабочее совещание по всем этим вопросам. Надеюсь на ваше благоразумие. Сейчас на карте и ваше благополучие и место нашей страны в современном мире", - подчеркнул президент РК.



Ранее сообщалось, что 2 января из-за повышения цен на газ до 120 тенге за литр в Мангистауской области начались митинги. Распоряжением премьер-министра РК была создана правительственная комиссия. Было принято решение о снижении цены на газ в Мангистауской области до 50 тенге за литр

Также протестные выступления произошли в ряде других регионов РК. 

 

Президент Казахстана обратился к демонстрантам

04.01.2022, 20:02 8431
Президент Казахстана обратился к демонстрантам
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 4 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к демонстрантам и попросил их не следовать призывам деструктивных лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Обращаюсь с просьбой к демонстрантам не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества. Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице", - написал глава государства на своей странице в twitter.

 
Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране.
 

Токаев проведет совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране

04.01.2022, 18:05 10306
Токаев проведет совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране
НУР-СУЛТАН. 4 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На своей странице в facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали, что "завтра, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведёт рабочее совещание с членами правительства, сотрудниками своей администрации и представителями других заинтересованных органов по вопросам социально-экономической ситуации в стране".
 
Также в пресс-службе премьер-министра РК сообщили, что с инициативной группой активистов города Жанаозена провели переговоры члены правительственной комиссии 
 

На встрече были озвучены актуальные вопросы, в том числе снижение цены на сжиженный газ. Участники обсудили возможность урегулирования возникшей ситуации", - заявили в ведомстве.

 
Напомним, что правительственная комиссия приступила к работе в Актау. 
 
Ранее сообщалось, что жители Мангистауской области устроили митинг против повышения цен на газ. 
 

Тугжанов возглавит комиссию для рассмотрения ситуации в Мангистауской области

03.01.2022, 19:19 28716
НУР-СУЛТАН. 3 ЯНВАРЯ - Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов возглавит комиссию в Актау для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе премьер-министра РК, 4 января утром Ералы Тугжанов, министр энергетики Магум Мирзагалиев и председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин вылетят в Актау.
 
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле. 
 
Распоряжением премьер-министра РК Аскара Мамина создана Правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области.
 
Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев в ходе брифинга прокомментировал ситуацию с ценами на сжиженный газ в Мангистауской области.
 
Ранее Жители Мангистауской области устроили митинг против повышения цен на газ. 
 

Аким Мангистауской области встретился с митингующими

03.01.2022, 18:42 30296
Аким Мангистауской области встретился с митингующими
Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
ЖАНАОЗЕН. 3 ЯНВАРЯ - Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев встретился с автовладельцами, требующими снижения цен на сжиженный газ в Жанаозене, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Нурлан Ногаев разъяснил собравшимся меры, принятые правительством по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в отношении ценообразования на сжиженный газ, сообщает пресс-служба акима области.
 
Глава региона сообщил, что владельцы АЗС области в рамках социальной ответственности бизнеса в инициативном порядке приняли решение о снижении стоимости газа с 120 тенге до 85-90 тенге за литр.
 

Будут осуществлены системные меры по обеспечению долгосрочной стабильности цен путем установления ценовых коридоров и недопущению спекулятивного роста цен на газ. Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АГЗС начато расследование на предмет ценового сговора", - сказал Нурлан Ногаев.

 
Аким области призвал собравшихся решать вопросы правовым путем, посредством конструктивного диалога.
 
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле. 
 
Распоряжением премьер-министра РК Аскара Мамина создана Правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области.
 
Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев в ходе брифинга прокомментировал ситуацию с ценами на сжиженный газ в Мангистауской области.
 
Ранее Жители Мангистауской области устроили митинг против повышения цен на газ. 
 
В Казахстане производители сжиженного газа перешли на электронные торги. До перехода на ЭТП цена на сжиженный нефтяной газ была убыточной для производителей, так как отпускалась по цене ниже своей себестоимости. На январь 2022 года поставщики приобрели у производителей для Мангистауской области 17 406 тонн сжиженного нефтяного газа (96,5% от выделенного по Плану поставки). Так, средняя оптовая цена на январские поставки сжиженного газа в Мангистаускую область составила 133 126 тенге/тонна или 78 тенге/литр. При этом розничная цена в городах Актау, Жанаозен, а также в Мангистауском районе составила 100-120 тенге/литр. 
 

По поручению президента правительство примет меры по ситуации в Жанаозене

03.01.2022, 13:49 34516
НУР-СУЛТАН. 3 ЯНВАРЯ - Распоряжением премьер-министра РК Аскара Мамина создана Правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В целях исполнения поручения главы государства правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цены на сжиженный нефтяной газ, сообщает пресс-служба главы кабмина. 
 
Агентством по защите и развитию конкуренции в отношении собственников АЗС начато расследование на предмет ценового сговора. На данный момент собственниками АЗС Мангистауской области, в рамках социальной ответственности бизнеса, в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр. 
 
Будут реализованы системные меры по обеспечению долгосрочной ценовой стабильности и недопущению спекулятивных скачков цен на газ путем установления ценовых коридоров. 
 
Правительство, акимат Мангистауской области совместно с органами прокуратуры примут меры по правовой оценке произошедших событий, связанных с нарушением общественного порядка.
 
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле. 
 
Ранее Жители Мангистауской области устроили митинг против повышения цен на газ. 
 
В Казахстане производители сжиженного газа перешли на электронные торги. До перехода на ЭТП цена на сжиженный нефтяной газ была убыточной для производителей, так как отпускалась по цене ниже своей себестоимости. На январь 2022 года поставщики приобрели у производителей для Мангистауской области 17 406 тонн сжиженного нефтяного газа (96,5% от выделенного по Плану поставки). Так, средняя оптовая цена на январские поставки сжиженного газа в Мангистаускую область составила 133 126 тенге/тонна или 78 тенге/литр. При этом розничная цена в городах Актау, Жанаозен, а также в Мангистауском районе составила 100-120 тенге/литр. 
 

Президент подписал поправки по вопросам развития конкуренции

03.01.2022, 13:36 34956
Президент подписал поправки по вопросам развития конкуренции
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 3 ЯНВАРЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе обсуждения законопроекта депутатами сената внесены изменения в Предпринимательский кодекс в части исключения требования по получению согласия Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан при создании государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц, а также при расширении и изменении осуществляемых ими видов деятельности. 
 

Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене

03.01.2022, 09:24 38271
НУР-СУЛТАН. 3 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter прокомментировал ситуацию в Жанаозене, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности, в правовом поле. Демонстранты не должны нарушать общественный порядок", - написал глава государства.

 
Он добавил, что граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, в частности, с законом о мирных собраниях.
 
Ранее сообщалось, что жители Мангистауской области устроили митинг против цен на газ. 
 
В Казахстане производители сжиженного газа перешли на электронные торги. До перехода на ЭТП цена на сжиженный нефтяной газ была убыточной для производителей, так как отпускалась по цене ниже своей себестоимости. На январь 2022 года поставщики приобрели у производителей для Мангистауской области 17 406 тонн сжиженного нефтяного газа (96,5% от выделенного по Плану поставки). Так, средняя оптовая цена на январские поставки сжиженного газа в Мангистаускую область составила 133 126 тенге/тонна или 78 тенге/литр. При этом розничная цена в городах Актау, Жанаозен, а также в Мангистауском районе составила 100-120 тенге/литр. 
 

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