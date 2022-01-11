ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ УКАЗЫ О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ЧП НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА
Фото: МО РК
Согласно указам, опубликованным на Акорде, режим ЧП введен в Северо-Казахстанской, Костанайской, Туркестанской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Кызылординской, Жамбыльской, Атырауской областях и городе Шымкенте.
Режим ЧП во всех вышеуказанных регионах означает принятие следующих мер:
- комендантский час с 23.00 до 7.00;
- запрещены массовые мероприятия;
- устанавливается ограничение на свободу передвижения, в том числе транспортных средств;
- ограничен въезд в каждый регион и выезд из него;
- будут проводиться проверки документов, личный досмотр, досмотр вещей и транспортных средств;
- запрещена продажа оружия и боеприпасов, установлен особый режим оборота лекарств и алкоголя;
- у жителей на период чрезвычайного положения временно изымут оружие и боеприпасы.
Кроме того, в регионах на период чрезвычайного положения созданы комендатуры, которые возглавят:
- в Северо-Казахстанской области начальник департамента полиции СКО Марат Тулебаев;
- в Костанайской области исполняющий обязанности начальника областного департамента полиции Кайрат Дюсембеков;
- в Туркестанской области начальник областного департамента полиции Кайрат Дальбеков;
- в Карагандинской области начальник областного департамента полиции Ерлан Файзуллин;
- в Западно-Казахстанской области начальник областного департамента полиции Махсудхан Аблазимов;
- в Восточно-Казахстанской области начальник областного департамента полиции Сагат Мадиев;
- в Актюбинской области исполняющий обязанности начальника областного департамента полиции Канат Алиев;
- в Акмолинской области начальник областного департамента полиции Арманбек Баймурзин;
- в Кызылординской области начальник областного департамента полиции Бекторе Султан;
- в Жамбылской области начальник областного департамента полиции Жанат Сулейменов;
- в Атырауской области начальник областного департамента полиции Камза Умбеткалиев;
- в Шымкенте начальник городского департамента полиции Ерали Джумаханбетов.