ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ УКАЗЫ О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ЧП НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА

Фото: МО РК

НУР-СУЛТАН. 6 ЯНВАРЯ - В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан указом президента на всей территории республики введен режим чрезвычайного положения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно указам, опубликованным на Акорде, режим ЧП введен в Северо-Казахстанской, Костанайской, Туркестанской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Кызылординской, Жамбыльской, Атырауской областях и городе Шымкенте.

Режим ЧП во всех вышеуказанных регионах означает принятие следующих мер:

- комендантский час с 23.00 до 7.00;

- запрещены массовые мероприятия;

- устанавливается ограничение на свободу передвижения, в том числе транспортных средств;

- ограничен въезд в каждый регион и выезд из него;

- будут проводиться проверки документов, личный досмотр, досмотр вещей и транспортных средств;

- запрещена продажа оружия и боеприпасов, установлен особый режим оборота лекарств и алкоголя;

- у жителей на период чрезвычайного положения временно изымут оружие и боеприпасы.

Кроме того, в регионах на период чрезвычайного положения созданы комендатуры, которые возглавят:

- в Северо-Казахстанской области начальник департамента полиции СКО Марат Тулебаев;

- в Костанайской области исполняющий обязанности начальника областного департамента полиции Кайрат Дюсембеков;

- в Туркестанской области начальник областного департамента полиции Кайрат Дальбеков;

- в Карагандинской области начальник областного департамента полиции Ерлан Файзуллин;

- в Западно-Казахстанской области начальник областного департамента полиции Махсудхан Аблазимов;

- в Восточно-Казахстанской области начальник областного департамента полиции Сагат Мадиев;

- в Актюбинской области исполняющий обязанности начальника областного департамента полиции Канат Алиев;

- в Акмолинской области начальник областного департамента полиции Арманбек Баймурзин;

- в Кызылординской области начальник областного департамента полиции Бекторе Султан;

- в Жамбылской области начальник областного департамента полиции Жанат Сулейменов;

- в Атырауской области начальник областного департамента полиции Камза Умбеткалиев;

- в Шымкенте начальник городского департамента полиции Ерали Джумаханбетов.