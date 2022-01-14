Генсек ОДКБ: до 23 января миротворцы ОДКБ покинут Казахстан

НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - С сегодняшнего дня начинается вывод войск Организации договора о коллективной безопасности из Казахстана. Миротворцы покинут страну до 23 января. Об этом рассказал генеральный секретарь организации Станислав Зась, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Силы ОДКБ развернуты двух городах - Алматы и Нур-Султане. Сегодня Станислав Зась прибудет в Алматы. Он проведет встречу с командующим коллективными миротворческими силами ОДКБ, генерал-полковником Андреем Сердюковым, побывает на командном пункте и в точках развертывания, сообщает телеканал "Хабар 24".
Мы приступили к завершающей фазе миротворческой операции. Буквально сегодня начали мероприятия по передаче объектов, которые находились под охраной миротворцев, местным силовикам. Завтра начинаем некоторые мероприятия по организованному выводу контингента из Казахстана. Завтра же проводим торжественные мероприятия и начинаем поэтапный вывод войск подразделений миротворческого контингента. Главами государств поставлена задача завершить эти мероприятия в течение десяти дней - до 23 января. Это реальные сроки, это позволит нам без спешки вывести войска", - сказал генсек ОДКБ в интервью телеканалу 12 января.
11 января президент Казахстана заявил, что основная миссия ОДКБ в стране завершена, через два дня начнется вывод войск.
Напомним, первые самолеты с российским воинским контингентом на борту приземлились в Казахстане 6 января. Вслед за ними оперативно прибыли миротворческие контингенты из Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Общая численность миротворческого контингента составляет более двух тысяч человек.