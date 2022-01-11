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В Министерстве обороны РК рассказали какие задачи выполняют миротворческие контингенты ОДКБ в Казахстане

10.01.2022, 22:51 10196
НУР-СУЛТАН. 10 ЯНВАРЯ - В Министерстве обороны РК сообщили какие задачи выполняют миротворческие контингенты ОДКБ в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Первые самолеты с российским воинским контингентом на борту приземлились в Казахстане 6 января. Вслед за ними оперативно прибыли миротворческие контингенты из Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Общая численность миротворческого контингента составляет более 2000 человек", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

 
В Алматы создан штаб Коллективных миротворческих сил ОДКБ, координирующий действия частей и подразделений Организации, принимающих участие в обеспечении мероприятий чрезвычайного положения.
 

Правовой основой для размещения контингента в нашей стране являются статьи 2 и 4 Договора о коллективной безопасности, Соглашение о миротворческой деятельности и обращение президента Республики Казахстан об оказании соответствующей помощи. В мандат миротворческих сил входят охрана стратегических объектов. Контингенты реализуют функции прикрытия и обеспечения безопасности аэропортов, воинских складов и других стратегических объектов, обеспечивающих жизнедеятельность граждан", - сообщили в Министерстве.

 
В ведомстве отметили, что военнослужащие коллективных миротворческих сил государств-участников ОДКБ не привлекаются к участию в антитеррористической операции. Основные действия против террористических групп ведут правоохранительные органы и Вооруженные Силы Республики Казахстан. В то же время присутствие воинских подразделений стран Организации позволило военнослужащим Вооруженных Сил Казахстана и сотрудникам других силовых структур совершить перегруппировку, полностью сосредоточиться на мероприятиях по обеспечению режима чрезвычайного положения и проведения антитеррористической операции. 
 
В Министерстве подчеркнули, что Коллективные миротворческие силы ОДКБ находятся на территории Казахстана временно и покинут страну после стабилизации ситуации при первом обращении казахстанской стороны.
 
 

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Состоялся разговор Смаилова с Мишустиным

11.01.2022, 19:42 1296
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел телефонный разговор с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Председатель правительства России поздравил Смаилова с назначением на пост премьер-министра. Стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах, сообщает пресс-служба главы правительства РК.
 

Правительство Казахстана остается твердо приверженным курсу на углубление стратегического партнерства с Российской Федерацией. Надеюсь на поддержание с Вами характерного для казахстанско-российских отношений насыщенного и регулярного диалога по всему спектру двусторонней повестки. Мы решительно настроены на реализацию ранее достигнутых договоренностей", - сказал Смаилов. 

 
Обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. Россия - ключевой торгово-экономический партнер Казахстана. 
 
По итогам 10 месяцев объем товарооборота между РК и РФ увеличился на 30% и достиг 19,5 миллиардов долларов. При этом отмечается прогресс в диверсификации структуры торговли - объем экспорта Казахстана вырос на 39,4%, в том числе обработанной продукции на 47,7%. По сравнению с допандемийным 2019 годом, объем торговли также увеличился более чем на 21%.
 

Назначен министр индустрии и инфраструктурного развития РК

11.01.2022, 19:35 6
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Каирбек Ускенбаев возглавил Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Указом президента РК "О составе правительства Республики Казахстан", Каирбек Ускенбаев назначен министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
 
 

Назначен министр национальной экономики РК

11.01.2022, 19:22 191
Назначен министр национальной экономики РК
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Указом президента РК Алибек Куантыров назначен министром национальной экономики Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Куантыров Алибек Сакенович родился 14 ноября 1983 года в городе Гурьев (Атырау). Окончил Томский государственный университет (2006 год) по специальности "Финансы и кредит", "Лингвистика и межкультурная коммуникация", Мичиганский университет по стипендии "Болашак" (2010 год) (Магистр прикладной экономики), член президентского молодежного кадрового резерва
 
Трудовой стаж:
 
Ведущий специалист департамента внутренней администрации, департамента международных отношений Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (09.2005-02.2006);
 
Эксперт, главный эксперт департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования и Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан (02.2006-10.2010);
 
Начальник управления стратегических разработок департамента стратегического планирования и анализа Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан (10.2010);
 
Заместитель директора департамента бюджетной политики и планирования и департамента бюджетного планирования и прогнозирования Министерства финансов Республики Казахстан (10.2010-02.2013);
 
Заместитель председателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (02.2013-06.2013);
 
Заместитель заведующего Центром стратегических разработок и анализа, заместитель заведующего отделом социально-экономического мониторинга администрации президента Республики Казахстан (06.2013-04.2019);
 
Заместитель заведующего отделом канцелярии Первого Президента - Елбасы Республики Казахстан (04.2019-02.2021);
 
Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (с 02.2021).

 

Токаев освободил от должностей Баттакова и Жаилганову

11.01.2022, 19:10 2916
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы об освобождении от должностей Ерлана Баттакова и Анар Жаилгановой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Указом главы государства Баттаков Ерлан Еркинович освобожден от должности управляющего делами президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Кроме того, указом президента Жаилганова Анар Нуралыкызы освобождена от должности председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.

Как сообщалось ранее, председателем Агентства РК по делам госсулжбы назначен Дархан Жазыкбаев. Управляющим делами президента Республики Казахстан назначен Айбек Дадебаев.
 

Жазыкбаев назначен председателем Агентства РК по делам госсулжбы

11.01.2022, 18:57 3826
Жазыкбаев назначен председателем Агентства РК по делам госсулжбы
Фото: inform.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Назначить Жазыкбаева Дархана Медегалиулы председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, говорится в указе президента Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Распоряжением главы государства Дархан Жазыкбаев освобожден от должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, сообщает Акорда.
 

Аскар Умаров назначен министром информации и общественного развития

11.01.2022, 18:56 3911
Аскар Умаров назначен министром информации и общественного развития
Фото: primeminister.kz

НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Министром информации и общественного развития Казахстана назначен Аскар Умаров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Аскар Умаров родился в 1976 году в Алматы.

Окончил университет «Туран» по специальсности "экономист". Проходил стажировку в Израиле и Польше

Трудовой стаж:

Специалист по экономике в республиканском центре проблем культуры (1997);

Специалист по маркетингу издательского дома «БИКО» (1998 - 1999);

Корреспондент, обозреватель, заведующий отдела политики ТОО «Новости Недели» (2001 - 2004);

Шеф-редактор, заместитель директора ДИАП АО «РТРК «Казахстан» (2004 - 2006);

Главный менеджер АО «КазМунайГаз» (02.2007 - 10.2007);

Креативный директор ТОО «Infinity Communication» (10.2007 - 10.2008);

Первый заместитель генерального директора ТОО «Нур Media» (10.2008 - 01.2010);

Вице-президент НАО «Тюркская академия» (10.2011 - 01.2013);

Управляющий директор акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (04.2014 - 09.2014);

Президент «Общественного фонда «КазБизнесМедиа» (09.2014 - 04.2017);

Генеральный директор МИА «Казинформ» (04.2017 - 2020);

Председатель правления АО МИА «Казинформ» (01.2020 - 08.2021);

Вице-министр информации и общественного развития РК (с 08.2021).

Прочие должности:

Член Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан (с 01.2021)

Впервые в должности министра.

Токаев утвердил новый состав правительства.

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Пограничники взяли на контроль периметр селезащитной плотины "Медеу"

11.01.2022, 18:56 3911
Фото: пресс-служба КНБ РК
АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - Личный состав департамента погранслужбы КНБ РК по Алматинской области совместно с правоохранительными органами и воинскими формированиями принимали непосредственное участие в обороне акимата и стратегически значимых объектов Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Во время митинга преступники попытались захватить телевизионную и радиовещательную башню "Коктобе", с которой бандиты намеревались организовать выступление, выдвинуть свои требования, однако пограничники отразили нападение, сообщает пресс-служба КНБ РК.
 
Пограничниками также был взят на контроль периметр селезащитной плотины "Медеу".
 
В активной фазе контртеррористической операции военнослужащие департамента, совместно со специальным подразделением ПС КНБ выявляют и ловят преступников, а также лиц пытающихся незаконно скрыться за границей.
 
Подразделения пограничных войск несут боевое дежурство на объектах по настоящее время.
 
Напомним, территориальными подразделениями пограничной службы с начала контртеррористической операции как самостоятельно, так и в составе совместных с правоохранительными органами групп задержано по подозрению в участии в антиобщественных акциях 366 лиц, из которых шестеро получили ранения при оказании сопротивления.
 

Акчулаков занял пост министра энергетики

11.01.2022, 18:41 3336
Акчулаков занял пост министра энергетики
Фото: Kazenergy.com
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Новым министром энергетики Казахстана назначен Болат Акчулаков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Болат Акчулаков родился 9 апреля 1971 года в Гурьеве (ныне Атырау). 
 
Закончил Казахскую государственную академию управления, факультет по учету и экономической кибернетике, по специальности "экономист", в 1998 году - образовательный центр нефтегазовой промышленности (Алматы), по специализации "оценка контрактов на недропользование" и "экономика нефтедобычи".
 
Трудовой стаж: 
 
Экономист, главный экономист Alem Bank Kazakhstan (1994 - 1995);
 
Начальник отдела, директор департамента Центрально-Азиатского банка сотрудничества и развития (1995 - 1997);
 
Старший эксперт, менеджер, главный менеджер, заместитель Директора Департамента ЗАО ННК "Казахойл" (1997 - 2001);
 
Бизнес-аналитик, менеджер, финансовый директор Commonwealth and British Services Ltd. (2001 - 2003);
 
Исполнительный директор по управлению долями СП ЗАО ННК "Казмунайгаз" (2003 - 2006)
 
Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2006-2008);
 
Управляющий директор по вопросам управления электроэнергетическими и нефтегазовыми активами АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (01.2009 - 17.06.2010);
 
Генеральный директор ТОО PSA (07.2010 - 10.2011);
 
Президент АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (10.2011-12.2011);
 
Вице-министр нефти и газа (01.2012 - 25.08.2014);
 
Генеральный директор ТОО Almex Petrochemical (09.2014 - 02.2016);
 
Генеральный директор объединения юридических лиц "Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY (01.02.2016-11.2017);
 
Вице-министр энергетики Республики Казахстан (11.2017-04.2019);
 
Генеральный директор ассоциации KAZENERGY (03.04.2019-04.2021);
 
Управляющий директор по управлению активами АО "ФНБ "Самрук-?азына" (с 04.2021) 
 
Прочие должности:
 
Член совета директоров АО "НК "КазМунайГаз" (2006-2009, с 26.04.2021);
 
Председатель совета директоров АО "НАК "Казатомпром" (02.2008-10.2008), член совета директоров АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (с 22.06.2021);
 
Член совета директоров АО "НАК "Казатомпром" и АО "KEGOC" (02.2009-06.2010);
 
Президент Азиатско-Тихоокеанской федерации клубов ЮНЕСКО (с 09.2016);
 
Член совета директоров АО "Национальная компания "Казакстан темір жолы" (с 26.04.2021).
 
Впервые в должности министра. 
 
 

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