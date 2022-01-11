В Министерстве обороны РК рассказали какие задачи выполняют миротворческие контингенты ОДКБ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 10 ЯНВАРЯ - В Министерстве обороны РК сообщили какие задачи выполняют миротворческие контингенты ОДКБ в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Первые самолеты с российским воинским контингентом на борту приземлились в Казахстане 6 января. Вслед за ними оперативно прибыли миротворческие контингенты из Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Общая численность миротворческого контингента составляет более 2000 человек", - сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

В Алматы создан штаб Коллективных миротворческих сил ОДКБ, координирующий действия частей и подразделений Организации, принимающих участие в обеспечении мероприятий чрезвычайного положения.

Правовой основой для размещения контингента в нашей стране являются статьи 2 и 4 Договора о коллективной безопасности, Соглашение о миротворческой деятельности и обращение президента Республики Казахстан об оказании соответствующей помощи. В мандат миротворческих сил входят охрана стратегических объектов. Контингенты реализуют функции прикрытия и обеспечения безопасности аэропортов, воинских складов и других стратегических объектов, обеспечивающих жизнедеятельность граждан", - сообщили в Министерстве.

В ведомстве отметили, что военнослужащие коллективных миротворческих сил государств-участников ОДКБ не привлекаются к участию в антитеррористической операции. Основные действия против террористических групп ведут правоохранительные органы и Вооруженные Силы Республики Казахстан. В то же время присутствие воинских подразделений стран Организации позволило военнослужащим Вооруженных Сил Казахстана и сотрудникам других силовых структур совершить перегруппировку, полностью сосредоточиться на мероприятиях по обеспечению режима чрезвычайного положения и проведения антитеррористической операции.

В Министерстве подчеркнули, что Коллективные миротворческие силы ОДКБ находятся на территории Казахстана временно и покинут страну после стабилизации ситуации при первом обращении казахстанской стороны.